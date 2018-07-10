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Yeni İlan: Kocaeli Üniversitesi Mülakatsız En Az Lise Mezunu 188 Personel Alacak

Kocaeli Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 188 personel alımı yapılacağına yer verildi.

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Yeni İlan: Kocaeli Üniversitesi Mülakatsız En Az Lise Mezunu 188 Personel Alacak

Kocaeli Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 188 personel alımı yapılacağına yer verildi.

10 Temmuz 2018 Salı 23:41
Yeni İlan: Kocaeli Üniversitesi Mülakatsız En Az Lise Mezunu 188 Personel Alacak

Kocaeli Üniversitesi az önce bir ilan yayımladı.

DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda Kocaeli Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 188 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere yapılacak personel alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.
  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
  • Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
  • 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
  • Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınavlarda lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla 15 gün içinde şahsen üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

  • Başvuru formu
  • Kimlik fotokopisi
  • KPSS sonuç belgesi
  • Mezuniyet belgesi
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Kamu Personeli AlımıMemur AlımıKocaeli Üniversitesi
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