Yeni İlan: Ege Üniversitesi KPSS ile Mülakatsız 264 Kamu Personeli Alımı

Ege Üniversitesi DPB'de yeni bir ilan yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımladığı ilanda Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 264 kamu personeli alımı yapacağın duyurdu.

Sağlık personeli kadrolarında istihdam etmek üzere yapılacak personel alımında adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması ve sınavdan geçerli bir puan almış olması gerektiğine yer verildi. Yapılan personel alımı için kadro dağılımı ve meziyet aşrtı şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların yukarıdaki şartların yanı sıra aşağıdaki şartları da taşıyor olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3),Ön Lisans mezunları için ise 2016 yılı KPSS(B) grubu sınavından KPSS(P93), puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

BAŞVURU

İlana başvurular bugün itibariyle başladı ve 21 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Adayların başvurularını aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen Üniversite personel daire başkanlığına yapması gerekmektedir.

Başvuru Formu

Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi

Fotoğraf (1 Adet)

KPSS Sonuç Belgesi

Kimlik Fotokopisi

Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

Hizmet Belgesi (Sadece deneyim aranan adaylardan çalışma belgesi ve SGK Hizmet Dökümü.

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