Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yeni İlan: Ege Üniversitesi KPSS ile Mülakatsız 264 Kamu Personeli Alımı

Ege Üniversitesi, en az MYO mezunu kamu personeli alımı için az önce DPB'de bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere KPSS puanı ile personel alımı yapılacağı bildirildi.

banner396

Yeni İlan: Ege Üniversitesi KPSS ile Mülakatsız 264 Kamu Personeli Alımı

Ege Üniversitesi, en az MYO mezunu kamu personeli alımı için az önce DPB'de bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere KPSS puanı ile personel alımı yapılacağı bildirildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:16
Yeni İlan: Ege Üniversitesi KPSS ile Mülakatsız 264 Kamu Personeli Alımı

Ege Üniversitesi DPB'de yeni bir ilan yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımladığı ilanda Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 264 kamu personeli alımı yapacağın duyurdu. 

Sağlık personeli kadrolarında istihdam etmek üzere yapılacak personel alımında adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması ve sınavdan geçerli bir puan almış olması gerektiğine yer verildi. Yapılan personel alımı için kadro dağılımı ve meziyet aşrtı şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların yukarıdaki şartların yanı sıra aşağıdaki şartları da taşıyor olması gerekmektedir.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
  • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3),Ön Lisans mezunları için ise 2016 yılı KPSS(B) grubu sınavından KPSS(P93), puanına sahip olmaları gerekmektedir.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.

BAŞVURU

İlana başvurular bugün itibariyle başladı ve 21 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Adayların başvurularını aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen Üniversite personel daire başkanlığına yapması gerekmektedir.

  • Başvuru Formu
  • Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi
  • Fotoğraf (1 Adet)
  • KPSS Sonuç Belgesi
  • Kimlik Fotokopisi
  • Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge
  • Hizmet Belgesi (Sadece deneyim aranan adaylardan çalışma belgesi ve SGK Hizmet Dökümü.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKamu Personeli AlımıKPSSDpb IlanEge üniversitesi Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Az Önce Yayımlandı: SDÜ 93 Sağlık Personeli Alımı Yapacak
Az Önce Yayımlandı: SDÜ 93 Sağlık Personeli Alımı Yapacak
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımlandı-En Az Lise
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayımlandı-En Az Lise
Başvurular Bugün Başladı: Mülakatsız 255 Kamu Personel Alımı
Başvurular Bugün Başladı: Mülakatsız 255 Kamu Personel Alımı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim