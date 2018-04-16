Yeni İlan: Bozok Üniversitesi Mülakatsız 102 Kamu Personel Alımı

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığının bugünkü sayısında yayımlanan ilanda Bozok Üniversitesi, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 102 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. 16 Nisan tarihli DPB ilanında yayımlanan kararda alımların KPSS puanı ile mülakatsız şekilde yapılacağı bildirildi. KPSS puan sıralamasına girecek adaylar iş başı yapmaya hak kazanacak.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması, başvurulacak unvanın yukarıda belirtilen niteliklerini taşıyor olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar müracaatlarını 30 Nisan Pazartesi tarihine kadar Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapması gerekiyor.

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