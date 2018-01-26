Yargıtay'a Sözleşmeli Zabıt Katibi , Hizmetli, Mühendis, Tercüman ve Teknisyen Alınacak (Maaşlar ve Özel Şartlar)

T.C. Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Zabıt Katibi, Hizmetli, Teknisyen, Mühendis ve Tercüman pozisyonlarında 110 personel alımı yapacak. Peki başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak, istihdam edilen personel ne kadar maaş alacak? işte detaylar.

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Yargıtay Başkanlığı'nın 110 sözleşmeli personel alımı yapacağına dair duyuru bugün Devlet Personel Başkanlığı ve kurum resmi sitesinden yayımlandı.

HANGİ POZİSYONA NE KADAR KİŞİ ALINACAK?

Yayımlanan duyuruda Yargıtay Başkanlığı'na 52 Sözleşmeli Zabıt Katibi, 45 Hizmetli, 5 Sözleşmeli Teknisyen, 5 Mühendis, 3 Sözleşmeli Tercüman alımı yapılacağ belirtildi. Teknisyen alımı için adayların elektrik, marangoz, asansör, tesisat alanlarıyla ilgili teknik öğrenim görmüş olması, Mühendis alımlarının da elektrik, makine ve inşaat mühendisi alımı şeklinde gerçekleşeceği bildirilirken, zabıt katibi alımında başvuru yapacak adaylardan 10'u Ortaöğretimden, 32'si önlisans'dan, 10'u lisans düzeyinden istihdam edilecek. Hizmetli alımlarında da en az lise mezuniyeti şart. 25 lise mezunu, 20 önlisans mezunu hizmetli Yargıtay Başkanlığı'nda istihdam edilecek.

YARGITAY PERSONEL ALIMINDA 2016 KPSS 70 PUAN ŞART

Başvuruda bulunacak adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması ve en az 70 puan almış olması gerekiyor (Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) Zabıt Katibi Alımında Özel Şart ( Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Diğer pozisyonlar ve Tüm Genel-Özel Şartlar için TIKLAYIN)

YARGITAY SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI MAAŞ DURUMU

Maaşlar Nasıl Olacak? Sözleşmeli istihdamında mezuniyet durumuna göre maaşlarda değişiklik görülüyor.

İstihdam edilecek personelin maaş durumları aşağıdaki gibi olacak :

YARGITAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU LİNKİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular e-Devlet üzerinden 29 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, 2 Şubat 2018 mesai bitimine kadar devam edecek. Başvuru işlemlerinin tamamı elektronik ortamda gerçeklecek. Adayların şahsen ya da posta yoluyla başvuru yapmaları mümkün değil. Başvuru yapmak için TIKLAYIN ( 29 OCAK'TA AÇILACAK )

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

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