Yargıtay Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı Başvuru Şartları (Son Başvuru Tarihi 2 Şubat)

Yargıtay Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı Başvuru Şartları

T.C. Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Zabıt Katibi, Hizmetli, Teknisyen, Mühendis ve Tercüman alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Özellikle Zabıt Katibi alımı için adayların yoğun ilgisi var.

Bir süredir Adalet Bakanlığı'nın İcra Katibi ve Zabıt Katibi alımıyla ilgili duyuru bekleyen adaylar Yargıtay'dan gelen sözleşmeli Zabıt Katibi alımı duyurusuyla heyecanlandılar. Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, KPSS puanları, uygulamalı ve sözlü mülakat sonuçlarına göre 52 kişi alınacağı, bu alımlara lisans, önlisans, ortaöğretim mezunlarından başvuru özel şartlarını yerine getirenlerin başvuru yapabileceği belirtildi.

Başvuru özel şartlarıysa şu şekilde:

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksek okulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak .(Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

.(Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak (bu belgelerin fiziken Başkanlığımıza gönderilmesi istenilecektir.) veya Örgün eğitim sırasında, bilgisayar eğitimi alındığını ve bu dersten başarılı olunduğunu belgelemek (transkript ve benzeri belgelerin fiziken Başkanlığımıza gönderilmesi istenilecektir), bu belgeler başvuru bitimini takiben istenilecek olup, konuyla ilgili olarak www.yargitay.gov.tr internet adresinden ayrıca duyuru yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.

Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek şartı aranacaktır.

Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.)

KPSS sınavından alınan puanların % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak; en yüksek puandan başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday mülakat sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakata çağrılacaktır.

h) Mülakat sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır. i) Adayların aldıkları KPSS puanının % 35’i ve Uygulama sınav puanının % 35’i ile mülakat sınav puanının % 30’u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda, nihai başarı listesi belirlenecektir.

BAŞVURULAR 2 ŞUBAT 'TA SONA ERİYOR

Başvurular 2 Şubat 2018 tarihine kadar (Mesai Bitimi) (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden online yapılacak. Şahsen ya da posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. Alımla ilgili tüm detayları barındıran başvuru kılavuzuna aşağıdaki linke tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz.

YARGITAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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