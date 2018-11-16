Yargıtay Sözleşmeli Memur Alım İlanı Yayımlandı

Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere en az lise mezunu 38 sözleşmeli memur alımı yapılacak.

Yayımlanan ilanda "Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru Tarihi : Başvurular, 19/11/2018 tarihinde başlayıp, 23/11/2018 tarihi mesai bitimi itibariyle(saat 17.00'de) sona erecektir.

Başvuru şekli: Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Sözleşmeli Destek Personeli(Hizmetli) ve Sözleşmeli Teknisyen pozisyonları için; Başvurunun son günü olan 23/11/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 23/11/1983 ve sonrası olanlar)

Sözleşmeli Mühendis ve Sözleşmeli Mütercim pozisyonu için; Başvurunun son günü olan 23/11/2018 tarihi itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 23/11/1978 ve sonrası olanlar)

2018 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 65, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

KPSS puanları esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı mülakata çağrılacaktır.

Her bir unvan için özel şartlar bulunmaktadır. Bu sebeple başvuru kılavuzunda yer alan özel şartları incelemenizi tavsiye ediyoruz.

2018-25-165-SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ MÜHENDİS MÜTERCİM VE TEKNİSYEN İLANI

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA