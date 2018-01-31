Yargıtay Lise ve Önlisans Mezunu Hizmetli Alıyor-İşte Başvuru Ekranı

Yargıtay Başkanlığı tarafından geçtiğimiz gün Devlet Personel Başkanlığı üzerindne bir personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere 110 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı.

Yargıtay personel alımına başvurular Pazartesi günü başladı. E devlet kapısı üzerinden yapılan başvurulara şimdiden binlerce kişi müracaat etti. En çok rağbet gören kadro ise hizmetli kadrosu oldu.

Başkanlık tarafından yayımlanan ilanda 45 hizmetli alımı yapılacağı, alınacak bu sayının 20'sinin önlisans mezunları arasından, 25'i de lise mezunu adaylar arasından yapılacağı belirtildi.

Başvuru Şartları

# 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

# Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

# Hizmetli pozisyonu için; Başvurunun son günü olan 02/02/2018 tarihi itibariyle 35 yaĢını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 02/02/1983 ve sonrası olanlar)

# 2016-KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

# ArĢiv araştırması sonucu olumlu olmak.

# Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

Kaç Katı Aday Çağrılacak?

Hizmetli alımı için başvuru yapan adaylardan KPSS'si en yüksek olandan itibaren alım yapılacak sayının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacak. Mülakata giren adayların başarı puanı ise şu şekilde hesaplanır: Yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı.

Başvuru

Yargıtay memur alımı başvuruları 2 Şubat 2018 günü saat 17.00'da sona erecek. Başvuru ekranı için TIKLAYIN

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