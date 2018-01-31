Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yargıtay Lise ve Önlisans Mezunu Hizmetli Alıyor-İşte Başvuru Ekranı

Yargıtay lise ve önlisans mezunu adaylar arasından hizmetli alımı yapacağını açıkladı. Peki hizmetli alımına başvurular nasıl yapılacak? Başvuru ekranına nasıl ulaşabilirim? Başvuru şartları nelerdir?

banner396

Yargıtay Lise ve Önlisans Mezunu Hizmetli Alıyor-İşte Başvuru Ekranı

Yargıtay lise ve önlisans mezunu adaylar arasından hizmetli alımı yapacağını açıkladı. Peki hizmetli alımına başvurular nasıl yapılacak? Başvuru ekranına nasıl ulaşabilirim? Başvuru şartları nelerdir?

31 Ocak 2018 Çarşamba 16:38
Yargıtay Lise ve Önlisans Mezunu Hizmetli Alıyor-İşte Başvuru Ekranı
banner400

Yargıtay Başkanlığı tarafından geçtiğimiz gün Devlet Personel Başkanlığı üzerindne bir personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere 110 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı.

Yargıtay personel alımına başvurular Pazartesi günü başladı. E devlet kapısı üzerinden yapılan başvurulara şimdiden binlerce kişi müracaat etti. En çok rağbet gören kadro ise hizmetli kadrosu oldu.

Başkanlık tarafından yayımlanan ilanda 45 hizmetli alımı yapılacağı, alınacak bu sayının 20'sinin önlisans mezunları arasından, 25'i de lise mezunu adaylar arasından yapılacağı belirtildi. 

Başvuru Şartları

# 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

# Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

# Hizmetli pozisyonu için; Başvurunun son günü olan 02/02/2018 tarihi itibariyle 35 yaĢını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 02/02/1983 ve sonrası olanlar)

# 2016-KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

# ArĢiv araştırması sonucu olumlu olmak.

# Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

Kaç Katı Aday Çağrılacak?

Hizmetli alımı için başvuru yapan adaylardan KPSS'si en yüksek olandan itibaren alım yapılacak sayının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacak. Mülakata giren adayların başarı puanı ise şu şekilde hesaplanır: Yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı.

Başvuru

Yargıtay memur alımı başvuruları 2 Şubat 2018 günü saat 17.00'da sona erecek. Başvuru ekranı için TIKLAYIN

Sonuçlar açıklandığı anda haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Bakan Açıkladı: 2018 Yılının İlk Memur Alım İlanı O Tarihte Yayımlanacak
Bakan Açıkladı: 2018 Yılının İlk Memur Alım İlanı O Tarihte Yayımlanacak
SGK KPSS Puanı ile 81 Kamu Personel Alımı Yapıyor
SGK KPSS Puanı ile 81 Kamu Personel Alımı Yapıyor
SGK 50 Memur Alımı Başvuru Süreci Başladı-İşte Özel Şartlar ve Başvuru Şekli
SGK 50 Memur Alımı Başvuru Süreci Başladı-İşte Özel Şartlar ve Başvuru Şekli
Yargıtay KPSS Puanı ile Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başladı (Lise, Önlisans, Lisans Mezunu)
Yargıtay KPSS Puanı ile Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başladı (Lise, Önlisans, Lisans Mezunu)
Bakan Bugün Açıkladı! Mart Ayında 2 Bin 500 Kişilik Engelli Memur Alımı Yapılacak
Bakan Bugün Açıkladı! Mart Ayında 2 Bin 500 Kişilik Engelli Memur Alımı Yapılacak
Açıklama Geldi: İçişleri Bakanlığı 4 Bin 720 Memur Alımı Kadro Dağılımı
Açıklama Geldi: İçişleri Bakanlığı 4 Bin 720 Memur Alımı Kadro Dağılımı
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Personel AlımıHizmetli AlımıMemur AlımıKamu Personel AlımıE Devlet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Enes 3 saat önce

82 puan gelir mi yoka umut bağlamayın mı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Yargıtay KPSS Puanı ile Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başladı (Lise, Önlisans, Lisans Mezunu)
Yargıtay KPSS Puanı ile Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başladı (Lise, Önlisans, Lisans Mezunu)
Yargıtay Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı Başvuru Şartları (Son Başvuru Tarihi 2 Şubat)
Yargıtay Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı Başvuru Şartları (Son Başvuru Tarihi 2 Şubat)
Yargıtay'a Sözleşmeli Zabıt Katibi , Hizmetli, Mühendis, Tercüman ve Teknisyen Alınacak (Maaşlar ve Özel Şartlar)
Yargıtay'a Sözleşmeli Zabıt Katibi , Hizmetli, Mühendis, Tercüman ve Teknisyen Alınacak (Maaşlar ve Özel Şartlar)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim