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Yargıtay KPSS Puanı ile Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başladı (Lise, Önlisans, Lisans Mezunu)

Yargıtay en az lise mezunu sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün itibariyle başladı. Peki personel alımına başvurular hangi sayfadan yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? Başvuru özel şartları nelerdir? Hangi kadroya kaç memur alımı olacak?

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Yargıtay KPSS Puanı ile Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başladı (Lise, Önlisans, Lisans Mezunu)

Yargıtay en az lise mezunu sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün itibariyle başladı. Peki personel alımına başvurular hangi sayfadan yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir? Başvuru özel şartları nelerdir? Hangi kadroya kaç memur alımı olacak?

29 Ocak 2018 Pazartesi 08:45
Yargıtay KPSS Puanı ile Kamu Personeli Alımı Başvuruları Başladı (Lise, Önlisans, Lisans Mezunu)
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Yargıtay Başkanlığı tarafından geçtiğimiz gün Devlet Personel Başkanlığında yayımlanan ilan için başvurular alınmaya başladı.

Yargıtay tarafından yayımlanan ilanda, kurum bünyesinde boş bulunan farklı pozisyonlara en az lise mezunları arasından sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtildi. Yayımlanan ilana göre alınacak personeller sözleşmeli zabıt katibi, hizmetli, destek personeli (tesisat), (marangoz), (asansör) İnşaat, Elektrik, Makine Mühendisi ve mütercim pozisyonlarında istihdam edilecek.

Kadro Dağılımı

Toplam sayının kadrolara dağılımı ise şu şekilde açıklandı: 52 zabıt katibi, 45 hizmetli, 3 destek personeli (tesisat), 1 destek personeli (asansör), 1 destek personeli (marangoz), 2 İnşaat, 1 Elektrik, 2 Makine Mühendisi ve 3 mütercim.

Başvuru Şartları

# Devlet memurları kanununun 48. Maddesindeki genel şartları taşımak,

# Zabıt katibi, destek personeli ve teknisyen personeli için 35, diğer kadrolar için 40 yaşını aşmamış olmak,

# 2016 yılında yapılan KPSS’den en az 70 puan almış olmak,

# Sicil kaydı olmaması.

Özel Şartlar

Başvuru

Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmeleri ve e devlet kapısı üzerinden müracaatını tamamlaması gerekmektedir. Bağlantı adresine gittikten sonra açılan sayfanın sağ üst köşesinde bulunan e devlet girişi kısmına tıklayıp, TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizi yazarak giriş yapabilir ve talimatları takip ederek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Yargıtay Başkanlığı personel alımı başvuruları 2 Şubat saat 17.00 tarihine kadar alınacaktır. Adayların başvurularını bu tarihe kadar yapması gerekmektedir.

Yargıtay personel alım ilanı başvuru ekranı için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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