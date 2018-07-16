Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yeni İlan Yayımladı: 60 Hemşire Alınacak

ADET ARANAN ÖZELLİKLER



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Çocuk Acil Bölümünde en az 3 yıl çalışmış

olmak ve bunu belgelemek.



2 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



2 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Çocuk Hematoloji Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış

olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Dahiliye Onkoloji Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış

olmak ve bunu belgelemek.



2 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Dahiliye Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



2 kişi -Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

-Üniversite Hastaneleri Çocuk Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

-Üniversite Hastaneleri Dahiliye Hematoloji Bölümünde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Dahiliye Hematoloji Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Çocuk Kan Alma Bölümünde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Kardiyoloji Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Erişkin Acil Bölümünde en az 3 yıl çalışmış

olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Ortopedi Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Üroloji Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Genel Cerrahi Kliniğinde en az 2

yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

1 kişi --Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Çocuk Acil Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



2 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Yetişkin Acil Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Anestezi Ünitesinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Çocuk Cerrahi Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



2 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış

olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Dahiliye Bölümünde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış

olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Genel Cerrahi Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



2 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Göğüs Cerrahisi Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Dahiliye Onkoloji Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



2 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Kadın Doğum Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Nöroloji Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış

olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Ortopedi Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Psikiyatri Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



1 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Üniversite Hastaneleri Kardiyoloji Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



5 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Herhangi bir hastanenin hemodiyaliz ünitesinde veya herhangi bir diyaliz merkezinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.



12 kişi -Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

-Herhangi bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.