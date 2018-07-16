Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yeni İlan Yayımladı: 60 Hemşire Alınacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hemşire alım ilanı yayımlandı.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 60 adet hemşire alımı yapılacağına yer verildi.
Henüz DPB'de yayımlanmayan ilana başvurular 23 Ağustos'ta başlayacak.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
|ADET
|ARANAN ÖZELLİKLER
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Çocuk Acil Bölümünde en az 3 yıl çalışmış
olmak ve bunu belgelemek.
|
2 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
2 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Çocuk Hematoloji Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış
olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Dahiliye Onkoloji Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış
olmak ve bunu belgelemek.
|
2 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Dahiliye Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
2 kişi
|-Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
-Üniversite Hastaneleri Çocuk Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
-Üniversite Hastaneleri Dahiliye Hematoloji Bölümünde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Dahiliye Hematoloji Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Çocuk Kan Alma Bölümünde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Kardiyoloji Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Erişkin Acil Bölümünde en az 3 yıl çalışmış
olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Ortopedi Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Üroloji Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Genel Cerrahi Kliniğinde en az 2
yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|1 kişi
|--Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Çocuk Acil Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
2 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Yetişkin Acil Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Anestezi Ünitesinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Çocuk Cerrahi Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
2 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış
olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Dahiliye Bölümünde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış
olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Genel Cerrahi Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
2 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Göğüs Cerrahisi Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Dahiliye Onkoloji Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
2 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Kadın Doğum Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Nöroloji Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış
olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Ortopedi Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Psikiyatri Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
1 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Üniversite Hastaneleri Kardiyoloji Kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
5 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Herhangi bir hastanenin hemodiyaliz ünitesinde veya herhangi bir diyaliz merkezinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
12 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Herhangi bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
|
4 kişi
|-Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak.
-Herhangi bir hastanenin Kadın Doğum kliniğinde çalışmış olmak ve bunu belgelemek.
BAŞVURU ŞARTLARI
657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
BAŞVURU
İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 23.07.2018 tarihinden 06.08.2018 tarihine kadar şahsen üniversiteye yapılacak.
- Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.
- 2016 KPSS (B) sonuç belgesi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)
- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
- Adli Sicil Kaydı.
- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. 6- 2 adet vesikalık fotoğraf.
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