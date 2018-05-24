Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mülakatsız En Az Lise Mezunu 89 Personel Alımı

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

HEMŞİRE 20 - Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak ve Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.

HEMŞİRE 10 - Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.

HEMŞİRE 10 - Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak ve Hastanelerin Ameliyathane Biriminde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.

HEMŞİRE 5 - Sağlık Meslek Lisesi Hemşi relik Bölümünden Mezun Olmak ve Hastanelerin Cerrahi Birimlerinde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.

HEMŞİRE 5 - Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Hastanelerin Dahili Birimlerinde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.

HEMŞİRE 5 - Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Hastanelerin Çocuk Hastalıkları Biriminde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.

HEMŞİRE 5 - Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak ve Hastanelerin Çocuk Hastalıkları Birimlerinde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.

EBE 2 - Sağlık Yüksekokullarının Ebelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (PARAMEDİK) 2 - Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Paramedik, İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Mezunu Olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (PARAMEDİK) 1 - Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Paramedik, İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Mezunu Olmak, Paramedik veya İlk ve Acil Yardım İle İlgili Çalıştığını Belgelemek, Sağlık Bakanlığı Onaylı Temel Eğitim Programı Uygulayıcı Sertifikasına Sahip Olmak.