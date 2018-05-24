Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mülakatsız En Az Lise Mezunu 89 Personel Alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alım ilanı yayımlandı.
Resmi internet sayfası aracılığıyla ilan yayımlayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 89 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan kamu personeli alımında adayların 2016 'da yapılan KPSS'ye girmiş olması ve geçerli bir puan almış olması gerekmektedir. Alımda KPSS puan sıralaması esas alınacak olup herhangi bir sözlü mülakat yapılmayacak.
ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI
|
UNVANI
|
ADEDİ
|
ARANAN NİTELİKLER
|
HEMŞİRE
|
20
|
- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak ve Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.
|
HEMŞİRE
|
10
|
- Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.
|
HEMŞİRE
|
10
|
- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak ve Hastanelerin Ameliyathane Biriminde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.
|
HEMŞİRE
|
5
|
- Sağlık Meslek Lisesi Hemşi relik
Bölümünden Mezun Olmak ve Hastanelerin Cerrahi Birimlerinde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.
|
HEMŞİRE
|
5
|
- Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Hastanelerin Dahili Birimlerinde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.
|
HEMŞİRE
|
5
|
- Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Hastanelerin Çocuk Hastalıkları Biriminde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.
|
HEMŞİRE
|
5
|
- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak ve Hastanelerin Çocuk Hastalıkları Birimlerinde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.
|
EBE
|
2
|
- Sağlık Yüksekokullarının Ebelik
Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
|
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(PARAMEDİK)
|
2
|
- Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Paramedik, İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Mezunu Olmak.
|
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(PARAMEDİK)
|
1
|
- Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Paramedik, İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Mezunu Olmak, Paramedik veya İlk ve Acil
Yardım İle İlgili Çalıştığını
Belgelemek, Sağlık Bakanlığı Onaylı Temel Eğitim Programı Uygulayıcı Sertifikasına Sahip Olmak.
|
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(ANESTEZİ)
|
1
|
- Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Anestezi Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak, Hastanelerin Algoloji Ünitesinde
Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.
|
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(ANESTEZİ)
|
1
|
- Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Anestezi Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak, Mekanik Ventilatör Bakımı Konusunda Eğitim Almak ve Bunu Belgelemek.
|
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(ANESTEZİ)
|
4
|
- Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Anestezi Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak.
|
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(ANESTEZİ)
|
1
|
- Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Anestezi Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak, Karaciğer Nakli Yapılan Bir Merkezde Çalışmış Olmak ve Bunu Belgelemek.
|
FİZYOTERAPİST
|
2
|
- Fizyoterapist Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
|
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(RADYOTERAPİ)
|
1
|
- Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Radyoterapi Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak ve Radyoterapi Alanında Üniversite
Hastanelerinde Çalıştığını Belgelemek.
|
SAĞLIK
TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP)
|
1
|
- Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Nükleer Tıp Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak.
|
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(DİYALİZ)
|
1
|
- Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Diyaliz Programı Ön Lisans Mezunu Olmak, Üniversite Onaylı Temel İlk Yardım Sertifikasına Sahip Olmak, Üniversite Onaylı Biyomedikal Kalibrasyon Sertifikasına Sahip Olmak.
|
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(DİYALİZ)
|
1
|
- Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Diyaliz Programı Ön Lisans Mezunu Olmak.
|
SAĞLIK
TEKNİKERİ
(EEG-EMG)
|
1
|
- Sağlık Hizmetleri Meslek veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının Elektrofizyoloji Bölümü Ön Lisans Mezunu Olmak, En Az İki Yıl EMG Çekimi Deneyimi Olmak, Repetetif
Sinir Stimülasyon Testi Çekim Konusunda Deneyimli Olmak ve Bunu Belgelemek.
BİRİMİ: DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|
HEMŞİRE
|
10
|
- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik
Bölümü Mezunu Olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alımına başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen 28 Mayıs'a kadar yapılacak.
Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.
2- 2016 KPSS (B) sonuç belgesi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)
3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
4- Adli Sicil Kaydı.
5- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
6- 2 adet vesikalık fotoğraf.
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