Üniversiteye Lise Mezunu Şoför ve Güvenlik Görevlisi Alınıyor! Üstelik KPSS Şartı Yok!

Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 90 sürekli işçi istihdam edileceği açıklandı. En az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan şoför ve güvenlik görevlisi alınacağı belirtildi. İşte başvuru şartları ve detaylar...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemize bağlı birimlerde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İş-Kur üzerinden kura usulü ile Şoför, Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU YERİ / TARİHİ

- Başvurular 20.09.2019 - 24.09.2019 tarihleri arasında İş Kurumu İl Müdürlüklerine / Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

- Yukarıda belirtilen nitelikler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin “Genel Şartlar” başlıklı (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşıyor olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

AÇIKLAMALAR

- Yapılacak sınavda başarı göstererek ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

- Her aday, durumuna uygun meslek kolundan sadece birine başvuru yapabilecektir.

- Şoför meslek koluna başvuracak adaylarda şoför olarak çalıştıkları yerden alınacak tecrübe belgesi ve/veya şoför gruplarına ait meslek kodlarını gösterir SGK prim dökümü aranacaktır.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

- İŞ-KUR tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bildirilen başvurular arasından İlan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 02 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 10:00’da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Abadan Konferans salonunda yapılacaktır.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinin 1. fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır.

- Aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları, sınav günü, sınav saati, sınav yeri ve diğer her türlü duyurular www.hacibayram.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

- Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel belirlenecektir.

- İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

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