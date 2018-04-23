Üniversitelere 1038 Kamu Personeli Alımı

Farklı Üniversiteler, en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapıyor.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda Üniversiteler, lise, önlisans ve lisans mezunu mülalakat şartı olmadan personel alımı yapacaklarını duyurdu. İlanlara başvuru devam ederken bazı ilanlara başvuru için son saatlere girildi. Bazı ilanlar için ise başvurular başladı.

ALIM YAPAN ÜNİVERSİTELER VE SAYILAR

Yayımlanan ilanlarda Necmettin Erbakan Üniversitesi en az lise mezunlarından 210, Uludağ Üniversitesi 191, Yıldız Teknik Üniversitesi 10, Bozok Üniversitesi 102, Adnan Menderes Üniversitesi 70, İnönü Üniversitesi 154, Mersin Üniversitesi 195, Cumhuriyet Üniversitesi 103 ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 personel alımı yapıyor. İlanlarda toplamda en az lise mezunu adaylar arasından 1038 personel alımı yapılacağı bildirildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir.

657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,

KPSS 'ye girmiş olmak ve geçerli bir puan almış olmak,

'ye girmiş olmak ve geçerli bir puan almış olmak, Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

BAŞVURU

İlanlara başvurular şahsen yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki ekte belirtilen evraklarla birlikte son başvuru tarihine kadar müracaatını yapması gerekmektedir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi kamu personeli alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Uludağ Üniversitesi kamu personeli alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Yıldız Teknik Üniversitesi kamu personeli alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Bozok Üniversitesi kamu personeli alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Adnan Menderes Üniversitesi kamu personeli alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

İnönü Üniversitesi kamu personeli alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Mersin Üniversitesi kamu personeli alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Cumhuriyet Üniversitesi kamu personeli alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi kamu personeli alımı başvuru detayları için TIKLAYIN

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