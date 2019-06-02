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Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Personel Alım İlanı!

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından yayımlanan ilanda belirli alanlarda yürütülecek Ar-Ge projeleri kapsamında görevlendirilmek üzere sınırlı süreli araştırmacı istihdam edileceğini duyurdu.İşte detaylar...

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Personel Alım İlanı!

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından yayımlanan ilanda belirli alanlarda yürütülecek Ar-Ge projeleri kapsamında görevlendirilmek üzere sınırlı süreli araştırmacı istihdam edileceğini duyurdu.İşte detaylar...

02 Haziran 2019 Pazar 11:30
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Personel Alım İlanı!

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından yayımlanan ilanda belirli alanlarda yürütülecek Ar-Ge projeleri kapsamında görevlendirilmek üzere sınırlı süreli araştırmacı istihdam edileceğini duyurdu.İşte detaylar...
 

BOREN tarafından yayımlanan duyuruda, sekiz farklı alanda toplam 17 personelin belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edileceği kaydedildi.

Bir adayın sadece tek bir alan için başvuruda bulunabileceği ve başvuruların enstitünün internet sitesinden yapılacağı belirtilen duyuruda, son başvuru tarihi 1 Temmuz olarak açıklandı.

İlanla ilgili başvuru şartları ve özel koşullar BOREN'in resmi internet sitesinde yer aldı.

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ulusal bor araştırma enstitüsü personel alım ilanı
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