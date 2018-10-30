ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ücretli öğretmenlerden sözleşmeli pozisyon için başvuru yapanların sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının belli olduğu açıklandı.

Sonuçlara, "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabiliyor.

2858 ÜCRETLİ ÖĞRETMEN TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli ğtim Bakanlığı 5 bin ücretli öğretmen alımı için tercihleri almıştı. Bu 5 bin alımdan geri 2858 ücretli öğretmen boş kontenjanı kalmıştı. Milli Eğtiim Bakanlı 2858 ücretli öğretmen atamasını da gerçekleştirdi. 23 Ekim ile 28 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan sözleşmeli öğretmenlerin tercih sonuçları açıklandı.

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