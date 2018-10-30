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Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ücretli öğretmenlerden sözleşmeli pozisyon için başvuru yapanların sonuçları açıklandı.

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Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ücretli öğretmenlerden sözleşmeli pozisyon için başvuru yapanların sonuçları açıklandı.

30 Ekim 2018 Salı 17:18
Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ücretli öğretmenlerden sözleşmeli pozisyon için başvuru yapanların sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının belli olduğu açıklandı.

Sonuçlara, "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabiliyor.

2858 ÜCRETLİ ÖĞRETMEN TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli ğtim Bakanlığı 5 bin ücretli öğretmen alımı için tercihleri almıştı. Bu 5 bin alımdan geri 2858 ücretli öğretmen boş kontenjanı kalmıştı. Milli Eğtiim Bakanlı 2858 ücretli öğretmen atamasını da gerçekleştirdi.  23 Ekim ile 28 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan sözleşmeli öğretmenlerin tercih sonuçları açıklandı.

ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.10.2018 18:27
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ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
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