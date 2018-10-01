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Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Uzman Memur Alımı Yapıyor!

Türkiye Su Enstitüsü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 1 sözleşmeli uzman personel alımı yapacağını duyurdu.

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Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Uzman Memur Alımı Yapıyor!

Türkiye Su Enstitüsü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 1 sözleşmeli uzman personel alımı yapacağını duyurdu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 12:44
Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Uzman Memur Alımı Yapıyor!

Türkiye Su Enstitüsü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 1 sözleşmeli uzman personel alımı yapacağını duyurdu.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye Su Enstitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Uzman pozisyonunda sözleşmeli statüde (1) adet yerli personel alımı yapılacaktır. Başvuru şartları, Devlet Personel Başkanlığının web sayfasında (www.dpb.gov.tr) sözleşmeli personel ilanları bölümü altında ve Türkiye Su Enstitüsü’nün web sayfasında (www.suen.gov.tr) Duyurular bölümü altında görülebilecektir.

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığında istihdam edilmek üzere sözleşmeli statüde 1 adet Uzman personel alımı yapılacaktır.

İlan detaylarına ulaşmak için tıklayınız

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Son Güncelleme: 01.10.2018 12:51
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