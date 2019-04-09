Türk Telekom’dan Önemli İş Fırsatı! 8 Bin TL’ye Kadar Maaş İmkanı! İşte Detaylar!

Türk Telekom tarafından personel alımları aralıksız olarak devam ediyor. Bu kez de İŞKUR Genel Müdürlüğü aracılığıyla personel alımı yapacak olan Türk Telekom en az lise mezunu adaylardan alım yapacak. Maaşlar ise 8 Bin TL’ye kadar çıkabiliyor. İşte detaylar!

Türkiye İş Kurumu resmi internet adresinde açık ilanlar bölümünde duyurulan ilanla 10 adet daimi işçi kadrosu için alım yapılacağı bildirildi. İŞKUR Genel Müdürlüğü resmi internet sitesine girerek açık ilanlar bölümünden Türk Telekom yazarak ilgili ilana ulaşabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Son başvuru tarihi olarak 12 Nisan 2019 belirlendi.