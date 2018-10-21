Türk Standarları Estitüsü (TSE) KPSS 60 Puanla Memur Alımı Yapıyor!

Türk Standartları Enstitüsü yayımladığı ilan ile 6 farklı şehirde istihdam edilmek üzere 15 kamu personeli (memur) alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve aranan şartlar ile ilgili detaylar şöyle;

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan ilanda ''Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere sözlü sınavla, aşağıdaki Tabloda diğer bilgileri bulunan önlisans mezunu 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı personel alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

TSE bünyesinde koruma ve güvenlik pozisyonunda alınacak personeller Adana, Ankara, İstanbul, Konya, İzmir ve Manisa'da görevlendirilecek.

Alım tablosu şöyle;

BAŞVURU ŞARTLARI Başvurular 23 Ekim- 31 Ekim 2018 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) www.tse.org.tr resmi internet sitesinin “Duyurular” sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup “Başvuru linki” başvuru başlangıç tarihinde (23 Ekim 2018) aktif olacaktır. Başvuruda bulunabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir. Türk vatandaşı olmak, Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak), Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak, koruma ve güvenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak (Sözlü sınavda b aşarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylardan renk körlüğü dahil koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.), Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 2016 önlisans Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 KPSSP93 puanı almış olmak, Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına (Silahlı) sahip olmak (geçerliliği devam ediyor olması), Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla (31 Ekim 2018) sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ Başvuru yapmak isteyen adaylar, 23 - 31 Ekim 2018 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Enstitünün resmi internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) “Duyurular” sayfasında elektronik ortamda yer alan başvuru formu ile özgeçmişlerini oluşturarak, Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasını (Silahlı), fotoğraf ve mezuniyet belgelerini elektronik ortama aktararak başvurularını gerçekleştireceklerdir. Enstitünün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır. Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar; KPSSP93 puan türüne göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 8 (sekiz) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır. Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 07 Kasım 2018 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sınava girme hakkını kazanan adaylar, sınav tarihinde öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belge ile Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasının (Silahlı) aslını ibraz etmek zorundadırlar.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI Sınav, sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecektir.Sözlü sınav, adayların; işe alınacakları konulardaki bilgileri ile kavrayışlarının, Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin, alınacakları kadrolara uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır. SINAV YERİ Sözlü sınavın yapılacağı yer, 07 Kasım 2018 tarihinde www.tse.org.tr adresinde duyurular sayfasından yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri için oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden biri, diploma veya geçici mezuniyet belgesi (E-Devlet üzerinden alınan belge de kabul edilecektir.) ve Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası (Silahlı) ile birlikte hazır bulunacaklardır. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir. Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü sınavı başarmış kabul edilecektir. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Nihai başarı listesi www.tse.org.tr adresi duyurular sayfasında ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı asil olarak kazanan adayların adreslerine posta yoluyla veya adayların başvuru sırasında beyan ettikleri elektronik posta adreslerine tebligat yapılacaktır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır. Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç 10 (on) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

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