Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Personel Alımı Yapıyor!..

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın destekleriyle kurulan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi bünyesinde istihdam edilmek üzere çok sayıda personel alımı yapıyor.

Hürkuş ve Milli Muharip Uçağı gibi birçok milli üretim projesine imza atan ve atmaya devam eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yetiştirilmek üzere birçok açık pozisyonda personel alımı yapıyor.

Alım yapılan pozisyonlardan bazıları şöyle;

Sürekli İyileştirme ve Yalın Üretim Mühendisi

Jet Eğitim ve Hafif Taaruz Uçağı Projesi

Yük Mühendisi

Ağırlık ve Denge Mühendisi

Uçuş Performans Mühendisi

İtki Aerodinamiği Mühendisi

Aeroelastik Mühendisi

Aerodinamik Mühendisi

Donanım Tasarım Mühendisi

Aviyonik Yazılım Geliştirme Mühendisi

Aviyonik Yazılım Doğrulama Mühendisi

Engelli Personel (Teknisyen)

Engelli Personel (Mühendis, Uzman)

Aranılan Genel Nitelikler Şöyle;

Üniversitelerin Makine, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği fakültelerinden mezun;

Tercihen alanında minimum 1 yıl tecrübeli;

Tercihen 6Sigma Siyah/Yeşil Kuşak sertifikasına sahip,

TPS, WCM,FUS vb. sistemlerle ilgili bilgi sahibi,

Sürekli iyileştirme felsefesini benimsemiş,

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip (TOEFL IBT 84+, IELTS 6,5+, TBA 5+),

Müşteri deneyimi konusunda bilgi sahibi,

Üretim alanlarında bizzat uygulayıcı olabilecek ve yüksek tempoda çalışabilecek,

İletişimi kuvvetli,

Araştırma ve analiz yönü kuvvetli,

İkna kabiliyeti yüksek adayların başvuruları beklenmektedir.

İlnaların detaylarına ulaşmak için buraya tıklayınız.