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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Personel Alımı Yapıyor!..

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın destekleriyle kurulan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi bünyesinde istihdam edilmek üzere çok sayıda personel alımı yapıyor.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Personel Alımı Yapıyor!..

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın destekleriyle kurulan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi bünyesinde istihdam edilmek üzere çok sayıda personel alımı yapıyor.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 22:29
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Personel Alımı Yapıyor!..

Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın destekleriyle kurulan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi bünyesinde istihdam edilmek üzere çok sayıda personel alımı yapıyor.

Hürkuş ve Milli Muharip Uçağı gibi birçok milli üretim projesine imza atan ve atmaya devam eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yetiştirilmek üzere birçok açık pozisyonda personel alımı yapıyor.

Alım yapılan pozisyonlardan bazıları şöyle;

  • Sürekli İyileştirme ve Yalın Üretim Mühendisi
  • Jet Eğitim ve Hafif Taaruz Uçağı Projesi
  • Yük Mühendisi 
  • Ağırlık ve Denge Mühendisi
  • Uçuş Performans Mühendisi
  • İtki Aerodinamiği Mühendisi
  • Aeroelastik Mühendisi
  • Aerodinamik Mühendisi
  • Donanım Tasarım Mühendisi
  • Aviyonik Yazılım Geliştirme Mühendisi
  • Aviyonik Yazılım Doğrulama Mühendisi
  • Engelli Personel (Teknisyen)
  • Engelli Personel (Mühendis, Uzman)

Aranılan Genel Nitelikler Şöyle;

  • Üniversitelerin Makine, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği fakültelerinden mezun;
  • Tercihen alanında minimum 1 yıl tecrübeli;
  • Tercihen 6Sigma Siyah/Yeşil Kuşak sertifikasına sahip,
  • TPS, WCM,FUS vb. sistemlerle ilgili bilgi sahibi,
  • Sürekli iyileştirme felsefesini benimsemiş,
  • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip (TOEFL IBT 84+, IELTS 6,5+, TBA 5+),
  • Müşteri deneyimi konusunda bilgi sahibi,
  • Üretim alanlarında bizzat uygulayıcı olabilecek ve yüksek tempoda çalışabilecek,
  • İletişimi kuvvetli,
  • Araştırma ve analiz yönü kuvvetli,
  • İkna kabiliyeti yüksek adayların başvuruları beklenmektedir.

İlnaların detaylarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.08.2018 23:11
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türk havacılık uzay sanayii personel alımı yapıyor
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