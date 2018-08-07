Türk Hava Yolları Çok Sayıda Personel Alımı Yapıyor!..

Dünyada en fazla ülkeye yolcu taşıyan havayolu firması olan Türk Hava Yolları çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Eğer siz de havacılık sektöründe çalışarak ilerletmek istiyorsanız THY'nin ilanlarını inceleyebilirsiniz.

Türk Hava Yolları tarafından yayımlanan ilanlarda açık pozisyonlar şöyle;

Tecrübesiz II. Pilot Adayları

Yetiştirilmek Üzere II. Pilot

Kaptan Pilot

Tecrübeli II. Pilot

Tecrübeli II. Pilot

Kaptan Pilot

TECRÜBESİZ II.PİLOT ADAYLARININ DİKKATİNE

Tecrübesiz II.Pilot Adayı ilanımıza başvuran adaylarımızın seçim süreçlerinde uygulanan DLR-1 değerlendirmesi ilerleyen süreçte uygulanmayacak olup; sürecimizdeki diğer değerlendirme aşamalarının içeriğinde değişikliğe gidilmiştir.

Yapılan bu değişiklik kapsamında tüm adaylarımızla planlama hususunda en kısa zamanda iletişime geçilecektir.

Not: Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adaylarının işe alım sürecinde DLR-1 testi uygulanmaya devam edecektir.

Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adaylarının Dikkatine

2018 yılı öncesinde CRM sürecinde re-test olumsuz (2 defa olumsuz) durumunda olan adaylarımız sürece tekrar dahil edilmiştir. Süreç ile ilgili işleyişi bilgilerinize sunarız.

CRM sürecinde re-test olumsuz olan adaylarımıza “Evrak Kontrol ve Boy-Kilo Ölçüm” süreci daveti yapılacaktır.

Adayların ilana başvuru yapmaları gerekmemekte olup bilgilendirme mail yoluyla yapılacaktır. Tarafına mail ulaşmayan bu kapsamdaki adaylar “ KOKPITISTIHDAM@THY.COM ” mail adresi ile iletişime geçebilir.

Adaylar THY A.O resmi web sitesinde yer alan güncel ilan kriterlerine uymaları koşuluyla süreçlere devam edeceklerdir.

Dil belgesi geçerliliğini yitiren adaylara, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, kurul mülakatı süreci öncesine kadar (yaklaşık 2 ay) dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır.

DLR-1 sürecinde olumlu olan adayların sonuçları, adayın sınava katılmış olduğu tarih itibariyle 2 yıl geçerlidir. Diğer süreçlerin geçerlilik süresi bulunmamaktadır.

Süreçleri geçerliliğini yitiren adaylar “Evrak Kontrol ve Boy-Kilo Ölçüm” süreci sonrasında tüm süreçlere tekrar katılım gösterecektir.

THY A.O. süreçlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KAPTAN PİLOT GENİŞ GÖVDE (B787)

Genel Nitelikler

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

01.01.1956 tarihinden sonra doğmuş olmak

tarihinden sonra doğmuş olmak En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir) Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

Teknik Nitelikler

ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)

B787 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak.

En az 7000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak

saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak 27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3.000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak

saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç)

saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç) Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak

Sağlık Şartları

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO ) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikası’na sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir.)

Yabancı Dil Şartı

THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak

Diğer Şartlar

Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak

Başvuru için tıklayınız.

Türk Hava Yolları A.O.’da Kabin Memuru Olarak Görev Yapacak Bayan Çalışma Arkadaşları Arıyor.

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olan, yaptığı uluslararası sponsorluklar ve kazandığı bir çok ödül ile ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen, hizmet sektörünün gereklilikleri doğrultusunda iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, dinamik ve güler yüzlü bayan çalışma arkadaşları arıyoruz.

Genel Koşullar

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

01/01/1988 ile 31/12/1997 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Sağlık ve Fiziki Koşullar

160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır.)*,

Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve raporlarını THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir. THY A.O., SHGM yetkili hastaneden alınmış olumlu rapor olsa bile kendi iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkikler isteyerek veya ek sağlık koşullarına bağlı olarak adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.)

THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,

Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

*Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, THY A.O. resmi web sitesi www.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacaktır.

Mülakat öncesinde adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup, işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi, evrakının olumlu değerlendirilmesi, sağlık raporunun onaylanması sonrası eğitime yönlendirileceklerdir.

Adaylarımızın Dikkatine!

Daha önceki Kabin Memuru alım süreçlerimizde boy ölçümü aşamasında elenen, dövme kontrolü aşamasında vücudunda bulunan dövme ile ilgili doğru beyanda bulunmadığı tespit edilen,

THY A.O.’dan herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yoluyla ilişiği kesilen adaylar ilanımıza başvuru yapamayacaklardır.

Başvuru formu için lütfen tıklayınız.