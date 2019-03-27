Türk Hava Kurumu Personel Alıyor! Detaylar Haberimizde!

Türk Hava Kurumu (THK) yayımladığı ilanda ise fakültelerin makine teknikerliği bölümlerinden mezun olan adayların başvuru yapmasını istedi.

Bunun yanı sıra adayların en az 3 yılı tamamlamış olmaları şartıyla Büro Şantiye mesleki tecrübesi olması zorunlu ve çalıştığı yerleri belgelemeleri talep edildi.

Mesleği ile alakalı her türlü kanun ile yönetmelik ile beraber tüzüklerle beraber bilgi ve dokümanlara sahip olan adayların başvuru yapması zorunlu.

Bilgisayar kapsamında uygulama projeleri çözebilecek ve mesleğiyle alakalı bilgisayar programı kullanabilen adaylar isteniyor.

Bunlar ise;

"MS Office , Hak ediş ve Yaklaşık Maliyet paket programları, Üç boyutlu çizim programları -3DMax, Solid..vb- ile İleri düzeyde Autocad" olarak açıklandı.

Ayrıca planlanan işlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası , MSB gibi resmi kurum birim fiyat ve rayiçlerine göre keşif, metraj, yaklaşık maliyet, analiz, mahal listesi, pursantaj ve icmallerini hazırlamak zorunlu.

Adaylar ayrıca başvuru yaparken resimli özgeçmiş (CV) ve portfolyo ile başvuru yapması gerekiyor.

Başvuru yapacaklardan iletişim kabiliyetinin yüksek olması istendi ve askerlikle alakası olmayan adayların başvuru yapması isteniyor.

ADAY KRİTERİ VE DİĞER DETAYLAR

Tecrübe: 1 - 5 yıl tecrübeli adaylar

Askerlik Durumu: Yapıldı

Eğitim Seviyesi: Ön Lisans(Mezun)

Çalışma Şekli : Sürekli / Tam zamanlı

Pozisyon Seviyesi: Uzman

Ülke/Şehir: Ankara

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