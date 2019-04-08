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TÜLOMSAŞ’tan işçi alımı ilanı! Şartlar ve Detaylar Haberimizde!

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. 40 adet personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğüne yapılacak olan işçi alımına ilişkin detaylar ve yayınlanan ilanı sizler için derledik.

TÜLOMSAŞ’tan işçi alımı ilanı! Şartlar ve Detaylar Haberimizde!

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. 40 adet personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğüne yapılacak olan işçi alımına ilişkin detaylar ve yayınlanan ilanı sizler için derledik.

08 Nisan 2019 Pazartesi 19:05
TÜLOMSAŞ’tan işçi alımı ilanı! Şartlar ve Detaylar Haberimizde!

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğüne 40 adet daimi işçi alımı yapılacaktır. İşe alım şartlarını içeren ilan Türkiye İş Kurumu internet sitesinde 08.04.2019 - 12.04.2019 tarihleri arasında yayımlanacaktır. İşçi alımı, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve “Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” kapsamında yapılacaktır. İlgililerin 08.04.2019 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlan için öğrenim şartını sağlayan adayların ayrıca aşağıda yer alan koşullara da haiz olmaları gerekiyor. Kurum tarafından belirlenen genel ve özel koşullar;

Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, 18 yaşından büyük olmak, görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak; askerliğini yapmış olmak, yapmış sayılmak ya da muaf olmak. Bunun yanında adaylara alım sürecinde yapılacak olan güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması gerekiyor.

Mezuniyet Şartı: Meslek Yüksek Okulu(Önlisans)

Proses İşçisi Meslek Yüksek Okulu (Elektrik Bölümü) 4

Proses İşçisi Meslek Yüksek Okulu (Makine Bölümü) 10

Proses İşçisi Meslek Yüksek Okulu (Raylı Sistemler Elektrik Ve Elektronik Teknolojisi Bölümü) 5

Proses İşçisi Meslek Yüksek Okulu (Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü) 18

Proses İşçisi Meslek Yüksek Okulu (Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü) 3

Son Güncelleme: 08.04.2019 19:28
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