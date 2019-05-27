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TÜLOMSAŞ Kadrolu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TÜLOMSAŞ) tarafından yayınlanan ilanda 3 adet kadrolu personel alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

TÜLOMSAŞ Kadrolu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TÜLOMSAŞ) tarafından yayınlanan ilanda 3 adet kadrolu personel alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

27 Mayıs 2019 Pazartesi 08:56
TÜLOMSAŞ Kadrolu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TÜLOMSAŞ) tarafından yayınlanan ilanda 3 adet kadrolu personel alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanlarda "Kurumumuza 3 adet daimi işçi alımı yapılacaktır. Alınacak işçilerin meslek, tahsil ve sayılarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. İşe alım şartlarını içeren ilan Türkiye İş Kurumu internet sitesinde 27.05.2019 - 31.05.2019 tarihleri arasında yayımlanacaktır. İşçi alımı, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve “Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” kapsamında yapılacaktır. İlgililerin 27.05.2019 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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tülomsaş kadrolu personel alıyor işte başvuru şartları
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