TÜİK Memur Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından uzman olarak yetiştirilmek üzere uzman yardımcısı alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına, aşağıda okul bölümü, puan türü ve sayısı belirtilen toplam 20 adet Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır." ifadelerineyer verildi.

1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 20 TÜİK Uzman Yardımcısı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 veya 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına ait yukarıdaki her bölüm karşısında yer alan puan türünden 80 ve üzerinde puan almış, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça dillerinden birinden Yabancı Dil Sınavından (YDS) 70 ve üzerinde puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak kaydıyla; müracaat edenlerin yukarıda belirtilen puan türlerinden alınacak, her bölüm kontenjanının 4 katı aday arasına girmek ( sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır).

Aranan genel şartlar:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

2- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin; İktisat, Ekonometri ile Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Harita Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,

3- Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1984) tarih ve sonraki doğumlular,

4- Süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri kuruma vermiş bulunmak, Giriş sınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen okul ve bölüm dışında müracaat eden adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır.

2- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle 02/10/2019 tarihinden itibaren 16/10/2019 günü Saat 18:00’a kadar Türkiye İstatistik Kurumu Personel Daire Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir.

Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda istenen Belgeler:

a) Personel Daire Başkanlığından veya Kurumun internet sayfasından elde edilerek doldurulacak İş Talep Formu,

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı ile YDS sonuç belgesinin veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup geçerlilik süresi dolmamış belgenin bilgisayar çıktısı,

d) T.C. Kimlik Numarası beyanı (T.C. Kimlik Kartı yada Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi)

e) 3 adet vesikalık renkli fotoğraf.

Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopisi Personel Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneği, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi. (50 puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu. (10 puan)

d) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. (10 puan)

e) Genel yetenek ve genel kültürü. (10 puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan) Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.