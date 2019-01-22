TÜBİTAK Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı ile TÜBİTAK Başkanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Bünyesinde Görevlendirilmek üzere 9 uzman ve uzman yardımcısı alınacağını duyurdu. İşte detaylar...

İlana başvurmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 11 Şubat 2019 olaak belirlendi.

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmededir.

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