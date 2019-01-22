Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
Kamuya 1388 Memur Alınıyor!
Kapat

TÜBİTAK Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı ile TÜBİTAK Başkanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Bünyesinde Görevlendirilmek üzere 9 uzman ve uzman yardımcısı alınacağını duyurdu. İşte detaylar...

TÜBİTAK Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı ile TÜBİTAK Başkanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Bünyesinde Görevlendirilmek üzere 9 uzman ve uzman yardımcısı alınacağını duyurdu. İşte detaylar...

22 Ocak 2019 Salı 13:31
TÜBİTAK Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı ile TÜBİTAK Başkanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Bünyesinde Görevlendirilmek üzere 9 uzman ve uzman yardımcısı alınacağını duyurdu. İşte detaylar...

İlana başvurmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 11 Şubat 2019 olaak belirlendi.

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmededir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.01.2019 22:34
Anahtar Kelimeler:
tübitak personel alıyor işte başvuru şartları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası Memur Alım İlanı Yayımlandı! İşte Başvuru Şartları!
Merkez Bankası Memur Alım İlanı Yayımlandı! İşte Başvuru Şartları!
10 Bin TL Maaşla Memur Alınıyor! Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Başvuru Şartları!..
10 Bin TL Maaşla Memur Alınıyor! Ankara Üniversitesi Bilişim Personeli Başvuru Şartları!..
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alım sınavı başvurusu uzatıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alım sınavı başvurusu uzatıldı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim