TÜBİTAK Personel Alımı Yapıyor! İşte Detaylar...

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TÜBİTAK 54 personel alacağını duyurdu

TÜBİTAK Başkanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari Hizmetler Daire Başkanlığı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesine toplamda 54 personel alımı yapacağını duyurdu.

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari Hizmetler Daire Başkanlığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde görev almak üzere 11 teknisyen ve yönetici asistanı alınacak.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde Kocaeli’de görev yapacak 42 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

TÜBİTAK Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görev yapacak 1 iş yeri hekiminin de alımı gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK iş başvuruları nereye nasıl yapılır?

Başvurular için gerekli koşul ve süreçlere TÜBİTAK (tubitak.gov.tr), Devlet Personel Daire Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu’nun internet sitelerinden ulaşılabilecek.

TÜBİTAK resmi sitesine ulaşmak için buraya tıklayınız.

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