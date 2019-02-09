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TÜBİTAK Personel Alımı Yapıyor! İşte Detaylar...

TÜBİTAK iş başvuruları nereye nasıl yapılır? sorusu, TÜBİTAK’ın çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere toplam 54 personel alımı gerçekleştireceğini duyurması üzerine bugünün en çok araştırılan konusu haline geldi. TÜBİTAK’ta çalışmak isteyen binlerce vatandaş şimdi TÜBİTAK iş başvuruları nereye nasıl yapılır? TÜBİTAK başvuru şartları neler öğrenmek için çaba sarf ediyor. TÜBİTAK iş başvurularıyla ilgili en güncel bilgileri Türkgün.com olarak derledik. İşte ayrıntılar…

TÜBİTAK Personel Alımı Yapıyor! İşte Detaylar...

TÜBİTAK iş başvuruları nereye nasıl yapılır? sorusu, TÜBİTAK’ın çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere toplam 54 personel alımı gerçekleştireceğini duyurması üzerine bugünün en çok araştırılan konusu haline geldi. TÜBİTAK’ta çalışmak isteyen binlerce vatandaş şimdi TÜBİTAK iş başvuruları nereye nasıl yapılır? TÜBİTAK başvuru şartları neler öğrenmek için çaba sarf ediyor. TÜBİTAK iş başvurularıyla ilgili en güncel bilgileri Türkgün.com olarak derledik. İşte ayrıntılar…

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:17
TÜBİTAK Personel Alımı Yapıyor! İşte Detaylar...

TÜBİTAK iş başvuruları nereye nasıl yapılır? haberimizde bu sorunun yanıtını, TÜBİTAK iş başvuruhaberiyle yakından ilgilenenler için  en yeni ve en ayrıntılı şekilde cevapladık.  İşte merak edilen TÜBİTAK  personel alımıyla ilgili detaylar…

TÜBİTAK 54 personel alacağını duyurdu

TÜBİTAK Başkanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari Hizmetler Daire Başkanlığı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesine toplamda 54 personel alımı yapacağını duyurdu.

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlık Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari Hizmetler Daire Başkanlığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde görev almak üzere 11 teknisyen ve yönetici asistanı alınacak.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde Kocaeli’de görev yapacak 42 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

TÜBİTAK Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görev yapacak 1 iş yeri hekiminin de alımı gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK iş başvuruları nereye nasıl yapılır?

Başvurular için gerekli koşul ve süreçlere TÜBİTAK (tubitak.gov.tr), Devlet Personel Daire Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu’nun internet sitelerinden ulaşılabilecek.

TÜBİTAK resmi sitesine ulaşmak için buraya tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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