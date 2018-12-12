TÜBiTAK Personel Alımı Yapıyor!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı tarafından yayımlanan ilan ile Proje Personeli, Uzman Yrd., Uzman ve İşyeri Hekimi alımı yapılacağı açıklandı. 15 Personel alınacak olan ilanın detaylarını haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Yayımlanan ilanda "TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİNE (MAM) BAĞLI; MALZEME ENSTİTÜSÜ (ME), ÇEVRE VE TEMİZ ÜRETİM ENSTİTÜSÜ (ÇTÜE), KURUMSAL GELİŞİM BAŞKAN YARDIMCILIĞI (BYKG) İLE BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİNE (BİLGEM) BAĞLI İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDE (İSG) GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI - TEKNİSYEN), UZMAN YARDIMCISI, UZMAN VE İŞYERİ HEKİMİ ALINACAKTIR" ifadelerine yer verildi.

SON BAŞVURU TARİHİ: 01.01.2019

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta : mam.ik@tubitak.gov.tr

Telefon : 0262 677 21 72 - 0262 677 21 74

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1 PK: 74, 41470 Gebze/Kocaeli E-Posta :bilgem.ik@tubitak.gov.tr

Telefon : (262) 648 10 00 – 2434 – 3580 – 3548 - 1696-3520 10617/1-1

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