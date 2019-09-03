TÜBİTAK Memur ve Teknisyen Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile memur ve teknisyen alınacağı duyuruldu. Başvuru yapacak adayların memur pozisyonu için en az önlisans, teknisyen pozisyonu için ise en az meslek lisesi mezunu olması gerekiyor. Başvurularda KPSS şartı aranmıyor... işte detaylar...

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

5) İletişim becerisi yüksek, insan ilişkileri güçlü diksiyonu düzgün olmak.

6) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

7) Bilgisayar ofis programlarını (outlook, word, excel) kullanabilmek.

8) Bilgisayar, yazıcı, telefon, fotokopi makinesini kullanabilmek.

9) Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

10) Alanında en az 1 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak, istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

11) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

12) Önlisans TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜnden mezun olmak,

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