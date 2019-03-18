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TÜBİTAK Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile 7 adet TMY memur ve dağıtıcı istihdam edileceği açıklandı. İşte başvuru şartları ve başvuru detayları...

TÜBİTAK Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile 7 adet TMY memur ve dağıtıcı istihdam edileceği açıklandı. İşte başvuru şartları ve başvuru detayları...

18 Mart 2019 Pazartesi 12:45
TÜBİTAK Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) başkanlığı tarafından yayınlanan ilan ile  7 adet TMY memur ve dağıtıcı istihdam edileceği açıklandı. İşte başvuru şartları ve başvuru detayları...

Törörle mücadelede yaralanan adaylar arasından alınacak personeller Ankara'da 2 dağırıcı ve 5 memur olacak şekilde istihdam edilecekler. 

2 Dağıtıcı pozisyonu için aranan şartlar şöyle;

1. Kamu haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
3. Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.
4. Ekip çalışmasına yatkın olmak.
5. En az lise mezunu olmak.

5 memur pozisyonu için 2 lisans mezunu, 3 önlisans mezunu adaylar arasından alım yapılacak. Başvuru şartları ise şöyle;

1. Kamu haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
3. Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.
4. Ekip çalışmasına yatkın olmak.
5. Önlisans ve Lisans mezunu olmak.

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da bu sayfa (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK Başkanlık İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Adres: Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere Ankara
E-Posta: insan.kaynaklari@tubitak.gov.tr
Telefon: 0312 298 17 32

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.03.2019 12:58
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