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TÜBİTAK Memur Alım İlanı Yayınlandı! İşte Şartlar ve Detaylar!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Resmi Gazetede yayınlanan ilanla memur alımı yapılacağı duyuruldu. Ayrıntılar haberde!

TÜBİTAK Memur Alım İlanı Yayınlandı! İşte Şartlar ve Detaylar!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Resmi Gazetede yayınlanan ilanla memur alımı yapılacağı duyuruldu. Ayrıntılar haberde!

02 Nisan 2019 Salı 07:43
TÜBİTAK Memur Alım İlanı Yayınlandı! İşte Şartlar ve Detaylar!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Resmi Gazetede yayınlanan ilanla memur alımı yapılacağı duyuruldu. Ayrıntılar haberde!

Tübitak Marmara Araştırma Merkezi’ne bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı Malzeme Enstitüsü ve Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne Bağlı Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı Bünyesinde Görev Yapmak üzere personel alınacağı ilan edilen duyuruda şu kadrolara yer verildi:

“Uzman, Uzman Yardımcısı, Ar-Ge personeli, Teknisyen, Araştırmacı” gibi kadrolar için alım yapılacak.

Toplam 55 kişinin alınacağı belirtilen duyuruda son başvuru tarihinin 22/04/2019 olduğu bildirildi.

Adayların www.tubitak.gov.tr adresinden koşulları incelemeleri ve https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr adresinden de başvurularını yapmaları gerekiyor.

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