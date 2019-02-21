TÜBİTAK KPSS'siz Evrak Memuru Alıyor!

TÜBİTAK tarafından yayınlanan yeni ilanlar var. Yeni yayınlanan ilanlara göre 15 memur alımı yapılacak. Tekniker, Teknisyen, Dağıtıcı, Aşçı, İnşaat Ustası, Evrak Memuru gibi birçok pozisyonda görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşte Başvuru şartları...

TEKNİSYEN BAŞVURU ŞARTLARI

1) Asansör Bakım ve İşletme işlerinde, elektromekanik taşıyıcıların periyodik bakımı, elektromekanik taşıyıcılarda arıza tespiti, asansörlerin elektrik, elektronik ve mekanik bakım onarımı işlerinde en az 5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

2) Bilgisayar kullanımında (Office (Word -Excell), AutoCAD) deneyimli olmak.

3) Vardiya sisteminde çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

4) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

5) Merkezi klima santrallerinin (karışım ve taze havalı), merkezi Chiller Gruplarının (su soğutmalı), soğutma kulesi, büzüşme tankı, Chiller ve kule pompalarının, Split Klima, VRF ve hassas klimaların, bina otomasyon sistemlerinin, doğalgazlı buhar kazanı, Boiler Tanklarının, Fan -Coil cihazlarının, hava kompresörlerinin, yangın söndürme sistemlerinin ve hidraforların işletilmesinde, bakım ve arızalarının giderilmesinde, yapı tesisat işlerinden bir veya bir kaçından en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak, oksijen ve elektrik ark kaynağı yapabilmek, istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

6) Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçi Belgesi, Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçi Belgesi olmak veya almaya müsait olmak.

7) Vardiya sisteminde çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

8) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

İNŞAAT USTASI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Alçı, sıva, boya, alçıpan sistemleri, duvar ve zemin döşemeleri (halı, parke, PVC, seramik vb), tamirat -tadilat işlerinde en az 3 yıl bilfiil çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

2) Teknik lise/meslek lisesi hariç lise mezunu adaylar için İlgili alanda ustalık/mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

4) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

5) Ahşap mobilya, ağaç işleri tadilat -tamirat ve imalat gibi marangozluk işlerinde en az 3 yıl bilfiil çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

6) Teknik lise/meslek lisesi hariç lise mezunu adaylar için İlgili alanda ustalık/mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.

8) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

AŞÇI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Aşçılık alanında en az 10 yıl bilfiil çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

2) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

3) Alakart servisinde tecrübeli olmak.

4) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum ve kuruluşların AŞÇILIK ile ilgili düzenlediği kurslardan mezun olmak veya AŞÇILIK sertifikası sahibi olmak.

DAĞITICI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Microsoft Office Uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek.

2) Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip olmak.

3) İş takibi ve analiz yeteneğine sahip olmak.

4) Protokol ve insan ilişkilerinde başarılı olmak.

5) Ofis araçlarını ( fax, fotokopi, telefon vs.) iyi derecede kullanabilmek.

6) İletişim becerileri güçlü olmak.

7) Akıcı ve düzgün konuşabilmek.

8) En lise mezunu olmak,

EVRAK MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI

1) Microsoft Office Uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek.

2) Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip olmak.

3) İş takibi ve analiz yeteneğine sahip olmak.

4) Protokol ve insan ilişkilerinde başarılı olmak.

5) Ofis araçlarını ( fax, fotokopi, telefon vs.) iyi derecede kullanabilmek.

6) İletişim becerileri güçlü olmak.

7) Akıcı ve düzgün konuşabilmek.

DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKER BAŞVURU ŞARTLARI

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

5) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

6) Tercihen, proje okuma bilgisine sahip olmak ve şantiyede kontrol teknisyeni olarak görev alabilecek yetkinlikte olmak.

7) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

9) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

10) Ekip çalışmasına yatkın olmak.