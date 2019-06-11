TÜBİTAK KPSS'siz Sözleşmeli Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

TÜBİTAK BAŞKANLIK/ BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI kapsamında lisans bölümü mezunları arasından 14 uzman ve uzman yardımcısı alacağını açıkladı. İşte başvuru şartları...

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında

yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirmektedir.

TÜBİTAK Başkanlık İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Adres: Tunus Caddesi No: 80

06100 Kavaklıdere Ankara

E-Posta: insan.kaynaklari@tubitak.gov.tr

Telefon: 0312 298 17 17 - 0312 298 17 21

Alınacak personeller Ankara ilinde görevlendirileceklerdir.

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