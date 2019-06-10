TÜBİTAK KPSS'siz En Az Lise Mezunu Koruma Memuru ve Şoför Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

TÜBİTAK tarafından KOCAELİ ilinde görevlendirilmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından koruma memuru ve şoför alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları...

ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ'nde görevlendirilmek üzere Önlisans düzeyinde ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA GÜVENLİK SAVUNMA VE GÜVENLİK MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK bölümünden mezun adaylar arasından 4 koruma memuru alınacak.

İşte başvuru şartları;

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4) Mesai saatleri dışında çalışma engeli bulunmamak.

5) Tercihen 1 yıl Özel Güvenlik olarak çalışmış olmak (Belgelendirmesi istenecektir).

6) Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kartı sahibi olmak (Belgelendirmesi istenecektir).

7) Kamera sistemleri izleme/kullanma konusunda tecrübeli olmak.

8) Vardiyalı olarak çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

9) 18 yaşını tamamlamış olmak.

10) İletişim becerisi gelişmiş olmak ve kendini ifade yeteneği bulunmak.

11) Birimde ihtiyaç duyulan diğer idari hizmetlerin yerine getirilmesinde görev almak.

12) Askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

13) İşe alınacak personelin Kocaeli’nde ikamet etmesi istenecektir.

UZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'nde görevlendirilmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından 1 şoför alımı yapılacak.

İşte başvuru şartları;

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4) Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

5) B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

6) SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak

İlanlara SON BAŞVURU TARİHİ: 14.06.2019 olarak açıklandı.

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