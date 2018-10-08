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TÜBİTAK Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Ar-Ge Personeli Alım İlanı

TÜBİTAK Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile Gebze'de görevlendirilmek üzere 3 ar-ge personeli alımı yapacağını duyurdu.

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TÜBİTAK Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Ar-Ge Personeli Alım İlanı

TÜBİTAK Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile Gebze'de görevlendirilmek üzere 3 ar-ge personeli alımı yapacağını duyurdu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:09
TÜBİTAK Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Ar-Ge Personeli Alım İlanı

TÜBİTAK Kimyasal Teknoloji Enstitüsü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile Gebze'de görevlendirilmek üzere 3 ar-ge personeli alımı yapacağını duyurdu.

TÜBİTAK Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan projeler kapsamında 1 ar-ge personeli çeşitli kimyasal test-analiz sistemlerinin kurulması ve test-analiz yöntemlerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde analitik metod geliştirme konusunda görev almak üzere AR-GE personeli istihdam edilecektir ifadesinin kullanıldığı ilanda personelin görev yapacağı yer olarak Gebze / Kocaeli bilgisine yer verildi.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

  1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya bölümünü bitirmiş olmak.
  2. Analitik / Organik kimya alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Tercih edilen nitelikler;

GC, GC-MS, HPLC, LC/MSMS, NMR cihazlarından en az birini aktif olarak kullanmak.

Analiz metodu geliştirebilecek ve analiz sonuçlarını değerlendirebilecek detaylı bilgiye sahip olmak.

Organik sentez konusunda deneyimli olmak.

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan projeler kapsamında 1 ar-ge personeli çeşitli kimyasal test-analiz sistemlerinin kurulması ve test-analiz yöntemlerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde yüzey karakterizasyonları konusunda görev almak üzere AR-GE personeli istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

  1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik, Kimya, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
  2. Alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Tercih edilen nitelikler;

Yüzey analizi alanında deneyimli olmak.

XPS, SEM, TEM veya Raman cihazlarından en az birini aktif olarak kullanmak.

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan projeler kapsamında 1 ar-ge personeli çeşitli kimyasal test-analiz sistemlerinin kurulması ve test-analiz yöntemlerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde kimyasal proses kontrol ve optimizasyon konusunda görev almak üzere AR-GE personeli istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

  1. Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya Mühendisliği veya Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
  2. Kimyasal prosesler alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

İlanın detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.10.2018 10:56
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tübitak kimyasal teknoloji enstitüsü ar ge personeli alım ilanı
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