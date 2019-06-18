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TÜBİTAK Kamu Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

TÜBİTAK tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 1 Mühendis ve 20 Ar-Ge Personeli (Teknisyen) alımı yapılacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

TÜBİTAK Kamu Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

TÜBİTAK tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 1 Mühendis ve 20 Ar-Ge Personeli (Teknisyen) alımı yapılacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

18 Haziran 2019 Salı 08:39
TÜBİTAK Kamu Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

TÜBİTAK tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile Mühendis ve Ar-Ge Personeli (Teknisyen) alımı yapılacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar..

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİNE (MAM) BAĞLI İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI (BYİM) VE BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİNE (BİLGEM) BAĞLI ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (UEKAE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR. SON BAŞVURU TARİHİ: 08.07.2019

Kocaeli'de görevlendirilecek olan personellerin mühendislik pozisyonu için en az lisans düzeyinde mezun olmaları gerekirken, Ar-Ge Personeli (teknisyen) pozisyonu için ise en az önlisans mezunu olmak şartı aranıyor.

Lisans Bölümleri Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

Ön Lisans Bölümleri Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Metalürji, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Makine Resim ve Konstrüksiyon veya Makine bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Yayınlanan ilanda "*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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