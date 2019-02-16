TÜBİTAK Çok Sayıda Araştırmacı Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

TÜBİTAK Bilgem projesi kapsamında faaliyet gösteren Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü tarafından TÜBİTAK kariyer sayfası üzerinden yeni ilanlar yayınlandı. Yayınlanan ilanlar arasında çok sayıda araştırmacı arandığı görülüyor. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

TÜBİTAK araştırmacı pozisyonunda görevlendirilmek üzere Gebze'deki UEKAE merkezine 42 araştırmacı alımı yapıyor. "Son döneminde öğrenciysen yada mezunsan aramıza katılabilirsin" sloganı ile yayınalan iş ilanının detayları şöyle;

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 - 2019 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

C, C++, Java ve/veya Javascript programlama dillerinden en az birinde yazılım geliştirebilecek seviyede bilgi sahibi olmak.

Yazılım mimarileri ve veri altyapıları konularında temel bilgi sahibi olmak.

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

TÜBİTAK ilanına başvurular başladı ve 28 Şubat 2019 saat 17:00 mesai saatine kadar devam edecek.

İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur).

İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

Diğer detayları öğrenmek ve başvuru yapmak için burada yer alan başvuru sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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