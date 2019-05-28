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TÜBİTAK Büro Memuru Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

TÜBİTAK tarafından yayınlanan ilan ile Teknisyen, Büro Memuru ve Yönetici Asistanı pozisyonlarında görevlendirilmek üzere memur alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

TÜBİTAK Büro Memuru Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

TÜBİTAK tarafından yayınlanan ilan ile Teknisyen, Büro Memuru ve Yönetici Asistanı pozisyonlarında görevlendirilmek üzere memur alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

28 Mayıs 2019 Salı 20:19
TÜBİTAK Büro Memuru Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

TÜBİTAK tarafından yayınlanan ilan ile Teknisyen, Büro Memuru ve Yönetici Asistanı pozisyonlarında görevlendirilmek üzere memur alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

Kocaeli'de bulunan MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ'nde görevlendirilmek üzere 1 teknisyen alınacak.

Önlisans SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK bölümünden mezun olanların başvurabileceği pozisyon için aranan şartlar şöyle;

1) T.C. vatandaşı olmak.

2) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

3) Kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

4) Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak.

5) En az 2 yıl Sivil Savunma Personeli olarak çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

6) İtfaiye aracını kullanabilmek için E (Eski) / C (Yeni) Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

7) Microsoft Ofis Programlarını kullanıyor olmak.

8) İşe alınacak personelin Kocaeli’nin Gebze veya Darıca İlçesinde ikamet etmesi istenecektir.

9) 01.01.1988'den (dahil) sonra doğmuş olmak.

Kocaeli'nde bulunan MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ'nde Büro Memuru olarak görevlendirilecek adayların BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ARŞİVCİLİK bölümünden lisans düzeyinde mezun olması gerekiyor. Diğer başvuru şartları ise şöyle;

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

4) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

5) Organizasyon ve Planlama Becerisine sahip olmak.

6) İletişim becerisi ve insan ilişkileri güçlü diksiyonu düzgün olmak.

7) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

8) MS Office Programlarını aktif olarak kullanabilmek.

9) Standart Dosya Planı/ Dosyalama konularında bilgi sahibi olmak.

10) Dijital arşivleme konusunda bilgi sahibi olmak.

11) Erkek Adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

12) Alanında en az 3 yıl çalışmış olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

Ankara'da bulunan ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ'nde Memur olarak görevlendirilecek adayların YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İKİ YILLIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ VEREN BÖLÜMLERİNDEN BİRİ ve İŞLETME MALİYE MUHASEBE FİNANS FİNANS VE MUHASEBE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Başvuru için diğer şartlar şöyle;

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

3) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

4) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

5) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

Ankara'da Bulunan ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ'nde Yönetici Asistanı olarak görevlendirilecek adayların YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İKİ YILLIK ÖN LİSANS EĞİTİMİ VEREN BÖLÜMLERİNDEN BİRİ'nden önlisans düzeyinde mezun olması gerekiyor. Diğer başvuru şartları şöyle;

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

3) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

4) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

5) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.

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tübitak büro memuru alıyor işte başvuru şartları
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