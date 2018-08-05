TUBİTAK Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) Alacak!..

Tubitak Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan enerji santrali kontrol sistemleri tasarım ve geliştirme Ar-Ge projelerinde görev almak üzere Araştırmacı personel alımı yapacak.İşte detaylar;

Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan güç elektroniği temelli Ar-Ge projelerinde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan enerji santrali kontrol sistemleri tasarım ve geliştirme Ar-Ge projelerinde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan güç sistemleri analiz ve planlama Ar-Ge projelerinde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

4.İlan Referans Kodu: TBTK.MAM.EE.2018-3.04 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan hidroelektrik enerji santral projelerinde endüstriyel hidrolik sistemlerin tasarımı, üretim takibi, demontaj/montaj takibi işlerini gerçekleştirmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

%40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversitedeki not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup

4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

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