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TTK Genel Müdürü 1500 işçi alım takvimini açıkladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, kamuoyu tarafından merakla beklenen 1500 işçi alımı ile ilgili merak edilen takvimi açıkladı.

TTK Genel Müdürü 1500 işçi alım takvimini açıkladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, kamuoyu tarafından merakla beklenen 1500 işçi alımı ile ilgili merak edilen takvimi açıkladı.

14 Aralık 2018 Cuma 13:06
TTK Genel Müdürü 1500 işçi alım takvimini açıkladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, kamuoyu tarafından merakla beklenen 1500 işçi alımı ile ilgili merak edilen takvimi açıkladı.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Resmi Gazetede yayınlanan ek hüküm ile işçi alımının hızlandırıldığını ve Ankara’da Bakanlıklar nezdinde görüşmeler yapıldığını aktardı.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu Pusula Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Resmi Gazete’de yayınlandı. Bize Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yazı gelecek. Bu yazıda belli hususları koyacak. Bir: O yazı bize geldikten sonra sırasıyla TTK Yönetim Kurulu’ndan çıkaracağız. Bir gündem sıralaması var. Bunu tekrar Resmi Gazete’de ilan edeceğiz. Bugün ayın 14’ü nereden bakarsanız bakın her şey sıkıştırılmış olduğunu düşünürsek kura çekimi Ocak ayının yarısından başlayıp Şubat ayının 1’ini bulur. Hazineden bugün yazı gelirse bir 45 günlük takvim var. Bu zorunlu takvim, biz buna müdahale edemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.12.2018 23:55
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ttk genel müdürü 1500 işçi alım takvimini açıkladı
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