TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile "FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI VE FON AVUKATLIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI" başlığı ile bir ilan yayınlandı. İşte başvuru tarihleri ve diğer detaylar...

Yayınlanan ilanda "dereceden; 5 (Beş) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 15 (Onbeş) adet Fon Uzman Yardımcısı ve 15 (Onbeş) adet Fon avukatı, kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı kadrolarından yalnızca birine müracaat edebileceklerdir." ifadelerine yer veirldi.

Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları içeren başvuru kılavuzu incelemeden başvuru yapmayınız.

BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA