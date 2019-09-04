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TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile "FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI VE FON AVUKATLIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI" başlığı ile bir ilan yayınlandı. İşte başvuru tarihleri ve diğer detaylar...

TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile "FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI VE FON AVUKATLIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI" başlığı ile bir ilan yayınlandı. İşte başvuru tarihleri ve diğer detaylar...

04 Eylül 2019 Çarşamba 08:23
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile "FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI VE FON AVUKATLIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI" başlığı ile bir ilan yayınlandı. İşte başvuru tarihleri ve diğer detaylar...

Yayınlanan ilanda "dereceden; 5 (Beş) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 15 (Onbeş) adet Fon Uzman Yardımcısı ve 15 (Onbeş) adet Fon avukatı, kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı kadrolarından yalnızca birine müracaat edebileceklerdir." ifadelerine yer veirldi.

Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları içeren başvuru kılavuzu incelemeden başvuru yapmayınız.

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tmsf personel alıyor işte başvuru şartları
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