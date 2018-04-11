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TMSF Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor!

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI ve FON AVUKATLIĞI GİRİŞ SINAVI İÇİN BAŞVURULAR SONA ERİYOR!

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TMSF Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor!

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI ve FON AVUKATLIĞI GİRİŞ SINAVI İÇİN BAŞVURULAR SONA ERİYOR!

11 Nisan 2018 Çarşamba 22:08
TMSF Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Personel alımı için başvuru yapmayanlar dikkat! Başvuru sürecinde sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde siz değerli ziyaretçilerimizle TMSF tarafından "TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI ve FON AVUKATLIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI" başlığı altında yayımlanan ilanın detaylarını paylaşmıştık. İlgili ilanda "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 5 (Beş) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 10 (On) adet Fon Uzman Yardımcısı ve 5 (Beş) adet Fon avukatı, kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı kadrolarından yalnızca birine müracaat edebileceklerdir" ifadelerine yer verilmişti.

BAŞVURULAR 13 NİSAN'DA SONA ERİYOR

Söz konusu alım için başvuru süreci 13 Nisan 2018 tarihinde sona erecek. Adaylar KPSS puanlarına göre değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.tmsf.org.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Başvurular Atatürk Bulvarı No:211 Kavaklıdere/Ankara adresine talep edilen belgelerle birlikte yapılacak. Başvuru için gerekli şartlar ve diğer detaylara aşağıdaki başvuru kılavuzu linkinden erişim sağlayabilirsiniz.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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