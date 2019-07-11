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TMO En Az Lise Mezunu Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından yayınlanan ilanlar ile birçok kadroda görevlendirilmek üzere toplamda 231 personel alımı yapılacağı açıklandı. En az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği ilana ilişkin başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

TMO En Az Lise Mezunu Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından yayınlanan ilanlar ile birçok kadroda görevlendirilmek üzere toplamda 231 personel alımı yapılacağı açıklandı. En az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği ilana ilişkin başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:40
TMO En Az Lise Mezunu Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO)  tarafından yayınlanan ilanlar ile birçok kadroda görevlendirilmek üzere toplamda 231 personel alımı yapılacağı açıklandı. En az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği ilana ilişkin başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Toprak Mahsülleri Ofisi, yayınladığı personel alımı ilanlarında; anbar memuru, ekonomist, eksper, itfaiyeci, kimyager, memur, muhasebeci, mühendis, mütercim, sekreter ve teknisyen kadrolarında istihdam etmek üzere toplamda 231 personel alımı yapacağını açıkladı.

231 personel alımı başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 18 Temmuz 2019 tarihi gün bitimine kadar yapılacaktır. Başvuru ücreti 20 TL olarak belirtilmiştir.

Toprak Mahsülleri Ofisi 231 teknisyen memur alımında adaylar farklı illerde görevlendirilecek olup ilana en az lise mezunu adaylar başvuru yapabilecektir.

İstihdam edilecek olan personeller; Adıyaman, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Iğdır, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Uşak illerinde istihdam edilecektir.

Toprak Mahsülleri Ofisi 231 personel alımı için adaylarda aranan şartlar farklılık göstermektedir. Adaylarda aranan şartlara ulaşmak için TIKLAYINIZ

ÖSYM tarafından adaylarda aranan özel şartlara ulaşmak için TIKLAYINIZ Ortaöğretim mezunu adaylar için nitelik kodları için TIKLAYINIZ Önlisans mezunu adayların kullanacağı nitelik kodları için TIKLAYINIZ Lisans mezunu adaylar nitelik kodları için TIKLAYINIZ

Son Başvuru Tarihi: 18 Temmuz 2019

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