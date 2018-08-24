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THY'den İstihdam Müjdesi! 4 Bin 600 Personel alınacak

Türk Hava Yolları, 4 bin 600 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak personellerin 2 bin 100 tanesinin kabin memuru olacağı ve kabin memurlarının sadece kadınlardan seçileceğini duyuran Türk Hava Yolları, gereken şartları da duyurdu.

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THY'den İstihdam Müjdesi! 4 Bin 600 Personel alınacak

Türk Hava Yolları, 4 bin 600 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak personellerin 2 bin 100 tanesinin kabin memuru olacağı ve kabin memurlarının sadece kadınlardan seçileceğini duyuran Türk Hava Yolları, gereken şartları da duyurdu.

24 Ağustos 2018 Cuma 17:43
THY'den İstihdam Müjdesi! 4 Bin 600 Personel alınacak

Türk Hava Yolları, 4 bin 600 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak personellerin 2 bin 100 tanesinin kabin memuru olacağı ve kabin memurlarının sadece kadınlardan seçileceğini duyuran Türk Hava Yolları, gereken şartları da duyurdu.

Kadrosuna 4 bin 600 yeni personel katacak olan Türk Hava Yolları, kabin memuru pozisyonuna sadece kadın adayları alacak.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi olarak nitelendirilen Türk Hava Yolları (THY), filonun büyümesiyle birlikte kabin memuru kadrosunu da artırıyor. Türk Hava Yolları, 4 bin 600 yeni personel alacağını duyurdu. Bunun 3 bini Türk Hava Yolları tarafından istihdam edilecek. 1600 kişi ise iş ortakları tarafından alınacak. Personelin 2 bin 100'ü ise kabin memuru (hostes) olarak belirlendi.

Türk Hava Yolları tarafından yapılan duyuruya göre, kabin memuru pozisyonuna başvuru yapacak adayların kadın olmaları gerekiyor. Türk Hava Yolları kabin memuru alım ilanına başvuru yapacak kadın adaylarda; T.C. vatandaşı olmak veya Mavi kart sahibi olmak, 1 Ocak 1988 ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğmuş olmak, iyi derecede İngilizce bilmek, en az lise mezunu olmak, adli sicil kaydı ve adli sicil arşivi bulunmamak, boy ve kilo orantısı çerçevesinde 160 cm ile 180 cm boyları arasında olmak, sağlık açısından görevini yapmasına elverişli olmak, Türk Hava Yolları kabin memuru üniforması giydiğinde vücudunun görünecek kısımlarında dövme, yanık, yara izi ve piercing vb. bulunmaması şartları aranacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.08.2018 23:49
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Mehmet 6 saat önce

bu nedir dövme dövme dövmesi olan niye bu kadar dışlanıyor anlamıyorum

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