Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

THY Lise Mezunu 1600 Kabin Memuru Alacak!

Türkiye'nin hava yolu şirketi olarak dünyada en tanınmış markası olan Türk Hava Yolları (THY) en az lise mezunu adaylar arasından 1600 kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. Türk Hava yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi Türk Hava Yolları ekibine katılmak isteyen, kabin memuru olmak isteyen gençlere "mutlaka en az bir yabancı dil öğrenin" çağrısında bulundu. İşte detaylar...

THY Lise Mezunu 1600 Kabin Memuru Alacak!

Türkiye'nin hava yolu şirketi olarak dünyada en tanınmış markası olan Türk Hava Yolları (THY) en az lise mezunu adaylar arasından 1600 kabin memuru alımı yapacağını duyurdu. Türk Hava yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi Türk Hava Yolları ekibine katılmak isteyen, kabin memuru olmak isteyen gençlere "mutlaka en az bir yabancı dil öğrenin" çağrısında bulundu. İşte detaylar...

26 Ocak 2019 Cumartesi 03:37
THY Lise Mezunu 1600 Kabin Memuru Alacak!

Türk Hava Yolları bünyesinde hali hazırda çalışan kabin memuru sayısı 11 bini geçti. 11 bin kabin memurunun tamamı en az bir yabancı dili ana dili konuşabiliyor. Türk Hava Yolları da dünyadaki birçok kurumsal marka gibi bünyesindeki personelin eğitim kalitesini arttırarak hizmet kalitesi arttırmayı hedefliyor. Buna göre THY ekibine en az bir yabancı dil ile katılan 1193 kabin memuru bir yandan görevini yürütürken bir yandan da ikinci yabancı dilini öğrendi. 

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kabin memuru alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "THY bünyesinde 11 bin kabin memuru ile size hizmet ediyoruz. Kabin ekibimizin hepsi İngilizce biliyor.1193'ü İngilizce dışında ilave bir yabancı dil, 112 kişi ise 3. bir yabancı dil konuşuyor. Bu ekibin bir parçası olmak için İngilizcenizi geliştirin" şeklinde uyarılarda bulundu.

İstanbul Havalimanı'nın açılması ile birlikte daha fazla personele ihtiyaç duyan THY bu konudaki girişimlerine İstanbul Havalimanı açılmadan önce öngörüde bulunarak başlamıştı. 

İstanbul Havalimanı ile beraber filosunu daha da büyütmeye hazırlanan Türk Hava Yolları Kabin görevlisi ihtiyacını karşılamak için 2019 yılı içerisinde 1600 kabin görevlisi alımı daha yapacak.

Türk Hava Yolları Kabin Memuru ve diğer pozisyonlarla ilgili personel alım duyurularını resmi internet sayfası üzerinden yayımlıyor. An itibariyle https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar sayfasında Kaptan Pilot, Uçuş Öğretmeni , Tecrübesiz 2. Pilot gibi pozisyonlarda alım ilanları yer alıyor.

THY İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMALARI İNDİR

Türk Hava Yollarına ait personel alımları ve personel alım ilanları ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için KPSS Cafe uygulamalarını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.01.2019 04:25
Anahtar Kelimeler:
thy lise mezunu 1600 kabin memuru alacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KYK Personel Alım Sonuçları Açıklandı!
KYK Personel Alım Sonuçları Açıklandı!
TÜBİTAK Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..
TÜBİTAK Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!..
Merkez Bankası Memur Alım İlanı Yayımlandı! İşte Başvuru Şartları!
Merkez Bankası Memur Alım İlanı Yayımlandı! İşte Başvuru Şartları!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim