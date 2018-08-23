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THY Binlerce Personel Alımı Yapacak!..

Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden birisi olan Türk Hava Yolları ekibini güçlendirmek adına binlere personel alımı yapacak. 2 Bin 100 kabin memuru alımı yapacak olan THY güçlü ekibine yeni personel istihdamı ile güç katmaya hazırlanıyor.

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THY Binlerce Personel Alımı Yapacak!..

Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden birisi olan Türk Hava Yolları ekibini güçlendirmek adına binlere personel alımı yapacak. 2 Bin 100 kabin memuru alımı yapacak olan THY güçlü ekibine yeni personel istihdamı ile güç katmaya hazırlanıyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 12:42
THY Binlerce Personel Alımı Yapacak!..

Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden birisi olan Türk Hava Yolları ekibini güçlendirmek adına binlere personel alımı yapacak. 2 Bin 100 kabin memuru alımı yapacak olan THY güçlü ekibine yeni personel istihdamı ile güç katmaya hazırlanıyor.

Türk Hava Yolları yeni dönemde yani 2019 yılında 2 bin 100 kabin memuru alacağını açıkladı. Türrk Hava Yolları İnsan Kaynakları Departmanından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, “Türk Hava Yolları büyüyen filosuyla birlikte, sayıları 11 bine yaklaşan kabin memuruna ilave olarak 2019 yılında 2 bin 100 Türk kabin memuru istihdamı planlamaktadır. Filonun büyümesine paralel olarak kabin memuru sayısının 2019’da 13 bine ulaşması öngörülmekte” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Dünyada 122 ülkeye en çok dış hatlar seferini yapan havayolu şirketi ünvanını elinde bulunduran Türk Hava Yolları, çeşitli yabancı dilleri bilen kabin memuru sayısını arttırarak binlerce kişiye yeni istihdam kapısı açıyor.

İlk aksiyon olarak Hint Okyanusu’nda yer alan Mauritius’ta 50 yabancı adayın istihdam edilmesi süreci başlatıldı. Maritiuslu kabin memurları bildikleri yabancı dillere uygun olarak Fransızca, Hintçe ve Çince konuşulan hatlarda görev alacaklar. Baltık ülkesi Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki seçme ve değerlendirme süreci sonunda 20 Litvanyalı kabin memuru adayının işe alınmasına karar verildi. Litvanyalı kabin memurları Rusça konuşulan hatlarda görevlendirilecek.

Türk Hava Yolları yalnızca kabin memuru değil onlarca açık pozisyonlarda personel alımı yapacak. THY İK sayfasından detaylı bilgilere uluşalıbilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.08.2018 14:32
Anahtar Kelimeler:
thy binlerce personel alımı yapacak
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