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THY 8 Bin Personel Alacak

THY yeni yaptığı açıklamasında 8 bin personel alacağını açıkladı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yeni açılan İstanbul Havalimanı’nda da görev yapan kişiler alacaklarını ifade ederek, toplamda 8 bin kişilik alım yapılacağını duyurdu.

THY 8 Bin Personel Alacak

THY yeni yaptığı açıklamasında 8 bin personel alacağını açıkladı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yeni açılan İstanbul Havalimanı’nda da görev yapan kişiler alacaklarını ifade ederek, toplamda 8 bin kişilik alım yapılacağını duyurdu.

12 Mart 2019 Salı 21:40
THY 8 Bin Personel Alacak

THY yeni yaptığı açıklamasında 8 bin personel alacağını açıkladı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yeni açılan İstanbul Havalimanı’nda da görev yapan kişiler alacaklarını ifade ederek, toplamda 8 bin kişilik alım yapılacağını duyurdu.

İstanbul Havalimanı’nda 1.100 kişi alınacağını ifade eden Aycı, THY'nin bağlı iştirakleriyle birlikte sağladığı istihdamın 60 bini aştığını söyledi. Bu yıl 3 bin 200 kişisi THY'de olmak üzere 8 bin civarında yeni personel alacaklarını anlatan Aycı, bunların bin 100 kişilik bölümünün TGS tarafından alımlarının yapıldığını ve bu ekibin İstanbul Havalimanı'nda sadece yönlendirme işinde çalışacağı bilgisini verdi.

Ayrıca Aycı, 2019'un sonunda grup olarak toplam istihdamlarının 70 bini kişiye yaklaşacağını belirtti.

Bu açıklama sonrasında ise THY’nin bu alımları ne zaman yapacağı bekleniyor. Alımların açıklaması ile başvurularda THY’nin kendi internet sitesinden duyurulacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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