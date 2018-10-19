THY 6 Bin Lira Maaş + 4 Maaş İkramiye ile Lise Mezunu Personel Alıyor!

Türk Hava Yolları dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden biri olarak ülkemizin gururu olmaya devam ediyor. En büyük şirketlerden biri olarak yerli ve yabancı birçok kişiyi istihdam eden Türk Hava Yolları (THY) yeni yayımladığı ilanlar ile en az lise mezunu kabin memuru alımı yapacağını duyurdu.

KABİN MEMURLARI NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Kabin memurları bir hava yolu şirketinine en temel personelidir. Yurtiçi ve yurtdışına düzenlenen uçuş seferlerinde en az 9-10 kişilik kabin memuru ekibi seyahat edenlerin konforlu bir uçuş gerçekleştirmeleri için en iyi hizmeti vermek için çalışırlar. Kabin memurları hava yolları şirketlerinin müşteri ile ilişkileri bakımından kabin memurları hava yolu şirketinin yüzü konumundadır. Bu nedenle, kabin memurları diksiyonu düzgün, görünümüne ve giyimine önem veren, görgü kurallarına hakim olan adaylar arasından seçilir. Uluslararası uçuşlar yapıldığı için de kabin memurlarının en az bir yabancı dil bilmesi ve bunun da ingilizce olması tercih sebebi olarak görülmektedir.

Türk Hava Yolları (THY) kabin memurlarına 5 bin lira ile 6 bin lira arasında maaş ödemesi yapıyor. Sigortaları da yine aldıkları maaş üzerinden yatırılıyor. İki yabancı dil bilen kabin memurlarının maaşları daha da artabiliyor. 1 yıllık kabin memurlarına 5-6 bin lira maaş verilirken, 5 yıllık tecrübeye sahip olan ve 5 yıldır çalışmaya devam eden kabin memurları 7-8 bin TL civarında maaş alıyor. Kabin memurları çalışmaya devam ettikçe görevde yükselme şansı da bularak kabin amiri statüsüne kadar yükselebiliyor. Kabin memurlarına da 9-10 bin lira civarında maaş ödemesi yapılıyor. Ayrıca Türk Hava Yolları (THY) her personeline yılda 4 kez bir maaş miktarı oranında ikramiye ödemesi yapıyor.

KABİN MEMURU ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Türk Hava Yolları'da kabin memuru alımlarında dünyanın her yerinde faaliyet gösteren hava yolu şirketleri gibi belirli nitelikleri taşıyan, belirli vasıfları bünyesinde bulunduran adaylar arasından titiz bir eleme sonucunda seçiyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Uluslararası geçerliliği olan mavi kart sahibi olanlar da başvuru yapabilir.)

01 Ocak 1988 ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğmuş olmak.

En az lise mezunu olmak

Konuşma ve yazmada iyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil bilen adaylar daha fazla tercih edilmektedir.)

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az 2020 yılına kadar tecilli ettirilmiş olması.

Kadın adaylar için 160 - 180 cm. arası, erkekler adaylar için 170-190 cm olması ve boy ile kilonun indekse göre orantılı olması,

Uçuş yapmasına en olacak sağlık sorununun bulunmaması,

THY Üniformasını giydiği zaman açıkta kalan yerlerde dövme, piercing, yanık,kesik,darp ve yara izi vb. olmaması,

THY İŞ İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Türk Hava Yolları ilanlarını kendi resmi internet sitesi üzerinden kariyer ve insan kaynakları için ayırdığı sayfada yayımladığı ilanlara online başvuru yöntemi ile yapmaktadır. Adaylar THY ilanlarıına internet üzerinden başvuru yapabilirler. THY internet üzerinden topladığı başvuruları inceleyerek uygun adaylarla iletişime geçer ve kalan süreci THY İnsan Kaynakları Departmanının yönlendirmesi ile tamamlanır.

THY BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

THY 'ADAYLARIMIZIN DİKKATİNE!' başlıklı bir duyuru da yayımladı. Duyuru şöyle;

Başvurunun geçerli sayılabilmesi için tüm ilan kriterlerinin karşılanması gerekmektedir. Bir mağduriyet durumu oluşmaması için, ilan kriterlerine uygun olunmadığı halde uygun seçenekler işaretlenerek başvuru yapılmamasını önemle hatırlatırız.

İlan kriterlerini karşılamayan adaylar, uygunsuzlukları tespit edildiğinde süreç dışı kalacaktır.

THY A.O.’dan herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yoluyla ilişiği kesilen adaylarımızın başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA