TEİAŞ 5 Bin 300 TL Maaşla Memur Alımı Yapıyor!

Türkiye Elekltirik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 2018/2 KPSS tercihleri ile 193 memur alımı yapıyor. KPSS puanı ile yapılacak atamalar 2018/2 KPSS tercihleri işlemlerinden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden yapılacak. TEAİŞ memur alımı için tercih yapacak adaylar için bir bilgi notu yayımladı. TEİAŞ tarafından alınacak memurlara ne kadar maaş verileceği netleşti. TEAİŞ memur alımı ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

2018/2 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri ile memur alımları 11 Aralık 2018 tarihinde başladı. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak 20 Aralık tarihi saat 23:59'a kadar tercih yapılabilecek.

83 kamu kurumuna 1729 kadro için yapılacak atamalarda kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) için 1246 adet tercih yapılabilecek kadro bulunuyor. Türkiye Elektirik İletim A.Ş. (TEİAŞ) kurumuna ortaöğretim (lise), önlisans ve lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabiliyor.

Memur, Biyolog, Mühendis unvanlarında sözleşmeli olarak istihdam edilecek olan memur alımlarında 399 sayılı KHK 3/c bendine göre istihdam edilecekleri açıklandı. Sözleşme ücretleri için yeni bir açıklama notu paylaşıldı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) memur personel alımlarında ayrılan kadrolar için ek ödeme dahil net maaş miktarını açıkladı. TEAİŞ resmi internet sitesi üzerinden bir bilgi notu yayımlandı. Adayların tercih yaparken dikkat etmesi gereken bazı ayrıntılara da yer verildi. Maaş haklarında memur kadrosundaki personeller 3 bin 953,25 lira, Biyolog kadrosundaki personeller 4 bin 503,35 lira maaş alacaklar. Mühendis kadrosu için iki farklı net maaş bilgisi verildi. Vardiyalı olarak görev yapacak olan mühendisler 5 bin 307,41 lira, vardiya görevi olmayan ise 5 bin 140,61 lira maaş ödemesi yapılacak.

TEİAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle;

Sözleşmeli Personelin sözleşme ücreti, temel ücret, başarı ücreti, kıdem ücreti ve varsa yabancı dil ücretinden oluşmakta olup, bu konuda 399 sayılı KHK’nin 26, 27, 28 ve 30. madde hükümleri uygulanmaktadır. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre yabancı dil seviyeleri A olanlara temel ücretlerinin %10’u, B olanlara %5’i ve C olanlara %2’si oranında yabancı dil ödemesi yapılmaktadır. Şirketimiz personelinin görev ve yer değişikliği işlemleri, Şirketimizin http://www.teias.gov.tr/ adresinden temin edilebilen Personel Yönetmeliği ve Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Şirketimizde lojman imkânı bulunmakta olup; Lojman Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılmaktadır. Şirketimize ÖSYM’ce yerleştirilmesini müteakip, ataması yapılarak göreve başlayan personelin, Teşekkülümüz Personel Yönetmeliği gereğince atandıkları iş yerinde en az 2 yıl çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Şirketimize ait pozisyonları tercih edecek adaylar, yukarıda belirtilen hususlar dışında her türlü konuda bilgi almak üzere İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçebilirler. İrtibat Numarası: (0312) 203 84 10

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