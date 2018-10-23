TCDD Birçok Şehirde KPSS'siz Personel Alıyor!

Türkiye CumhuriyetiDevlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü yayımladığı yeni ilan ile 16 Sürekli İşçi alımı yapacağını duyurdu.

Birçok farklı şehirde birçok farklı pozisyonda istihdam edilecek personeller için KPSS şartı da aranmıyor.

Alım yapılacak iller şöyle;

Batman

Diyarbakır

Elazığ

Ankara

Burdur

İstanbul

Kayseri

Kocaeli

Devlet Demiryolları alım yapılıcak il, bölüm, istenen okul bölümleri gibi niteliklerin yer aldığı bir tablo yayımladı.