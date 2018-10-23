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TCDD Birçok Şehirde KPSS'siz Personel Alıyor!

Türkiye CumhuriyetiDevlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü yayımladığı yeni ilan ile 16 Sürekli İşçi alımı yapacağını duyurdu.

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TCDD Birçok Şehirde KPSS'siz Personel Alıyor!

Türkiye CumhuriyetiDevlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü yayımladığı yeni ilan ile 16 Sürekli İşçi alımı yapacağını duyurdu.

23 Ekim 2018 Salı 18:22
TCDD Birçok Şehirde KPSS'siz Personel Alıyor!

Türkiye CumhuriyetiDevlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü yayımladığı yeni ilan ile 16 Sürekli İşçi alımı yapacağını duyurdu.

Birçok farklı şehirde birçok farklı pozisyonda istihdam edilecek personeller için KPSS şartı da aranmıyor.

Alım yapılacak iller şöyle;

  • Batman
  • Diyarbakır
  • Elazığ
  • Ankara
  • Burdur
  • İstanbul
  • Kayseri
  • Kocaeli

Devlet Demiryolları alım yapılıcak il, bölüm, istenen okul bölümleri gibi niteliklerin yer aldığı bir tablo yayımladı.

İŞGÜCÜ TALEPLERİMİZ 26.10.2018 TARİHİNDE İŞKURDA YAYINLANACAKTIR

İşyeri İli

Yeni İşyeri Adı

Sanatkolu

Alınacak

Sayı

İstenen Okul Bölümleri,

Beşiri İstasyon Şefliği

Batman

(Adaylarda erkek olma şartı

Tren Teşkil İşçisi

1

aranmaktadır.)

Bismil İstasyon Şefliği

Diyarbakır

(Adaylarda erkek olma şartı

Tren Teşkil İşçisi

2

aranmaktadır.)

Leylek İstasyon Şefliği

Diyarbakır

(Adaylarda erkek olma şartı

Tren Teşkil İşçisi

1

aranmaktadır.)

Meslek Lisesi

Raylı Sistemler İşletme Raylı Sistemler Elektrik Elektronik

Raylı Sistemler İnşaat

Raylı Sistemler Makine

Elazığ

Maden İstasyon Şefliği (Adaylarda erkek olma şartı aranmaktadır.)

Tren Teşkil İşçisi

1

Palu İstasyon Şefliği

Raylı Sistemler Mekatronik

Elazığ

(Adaylarda erkek olma şartı

Tren Teşkil İşçisi

1

aranmaktadır.)

Şefkat İstasyon Şefliği

Elazığ

(Adaylarda erkek olma şartı

Tren Teşkil İşçisi

1

aranmaktadır.)

Geyik İstasyon Şefliği

Diyarbakır

(Adaylarda erkek olma şartı

Tren Teşkil İşçisi

1

aranmaktadır.)

Ankara 211 Sinyalizasyon ve

Raylı Sistemler Sinyalizasyon

Meslek Yüksek Okulu Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme,

Haberleşme Teknolojisi,

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Haberleşme Bakım Şefliği

Bakım ve Onarımcısı

Ankara

Başvuru yapacak adaylardan C sınıfı, (C

sınıfı ehliyetini yenileyenler için

(Yük ve yolcu taşımacılığının birlikte

yapıldığı raylı sistemlerde 3 yıl Raylı

3

M,B1,B,D1,C1,C ve F sınıfı) sürücü

Sistemler Elektrik-Elektronik Teknisyeni

belgesi istenecektir.

olarak çalışmış olmak şartı aranmaktadır)

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.10.2018 20:18
Anahtar Kelimeler:
tcdd birçok şehirde kpss personel alıyor
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Seda 3 saat önce

Hani Kocaeli ??????????

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Beşiktaşli 34 dakika önce

Basvuru tarihi ne zaman?
Nerede başvuruluyor ?

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Gok 31 dakika önce

Başvuru tarihi ne zaman ?
Nerede nasil basvurulack

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