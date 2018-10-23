TCDD Birçok Şehirde KPSS'siz Personel Alıyor!

Türkiye CumhuriyetiDevlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü yayımladığı yeni ilan ile 16 Sürekli İşçi alımı yapacağını duyurdu.
Birçok farklı şehirde birçok farklı pozisyonda istihdam edilecek personeller için KPSS şartı da aranmıyor.
Alım yapılacak iller şöyle;
- Batman
- Diyarbakır
- Elazığ
- Ankara
- Burdur
- İstanbul
- Kayseri
- Kocaeli
Devlet Demiryolları alım yapılıcak il, bölüm, istenen okul bölümleri gibi niteliklerin yer aldığı bir tablo yayımladı.
|
İŞGÜCÜ TALEPLERİMİZ 26.10.2018 TARİHİNDE İŞKURDA YAYINLANACAKTIR
|
İşyeri İli
|
Yeni İşyeri Adı
|
Sanatkolu
|
Alınacak
Sayı
|
İstenen Okul Bölümleri,
|
Beşiri İstasyon Şefliği
|
Batman
|
(Adaylarda erkek olma şartı
|
Tren Teşkil İşçisi
|
1
|
aranmaktadır.)
|
Bismil İstasyon Şefliği
|
Diyarbakır
|
(Adaylarda erkek olma şartı
|
Tren Teşkil İşçisi
|
2
|
aranmaktadır.)
|
Leylek İstasyon Şefliği
|
Diyarbakır
|
(Adaylarda erkek olma şartı
|
Tren Teşkil İşçisi
|
1
|
aranmaktadır.)
|
Meslek Lisesi
|
Raylı Sistemler İşletme Raylı Sistemler Elektrik Elektronik
Raylı Sistemler İnşaat
Raylı Sistemler Makine
|
Elazığ
|
Maden İstasyon Şefliği (Adaylarda erkek olma şartı aranmaktadır.)
|
Tren Teşkil İşçisi
|
1
|
Palu İstasyon Şefliği
|
Raylı Sistemler Mekatronik
|
Elazığ
|
(Adaylarda erkek olma şartı
|
Tren Teşkil İşçisi
|
1
|
aranmaktadır.)
|
Şefkat İstasyon Şefliği
|
Elazığ
|
(Adaylarda erkek olma şartı
|
Tren Teşkil İşçisi
|
1
|
aranmaktadır.)
|
Geyik İstasyon Şefliği
|
Diyarbakır
|
(Adaylarda erkek olma şartı
|
Tren Teşkil İşçisi
|
1
|
aranmaktadır.)
|
Ankara 211 Sinyalizasyon ve
|
Raylı Sistemler Sinyalizasyon
|
Meslek Yüksek Okulu Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme,
Haberleşme Teknolojisi,
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|
Haberleşme Bakım Şefliği
|
Bakım ve Onarımcısı
|
Ankara
|
Başvuru yapacak adaylardan C sınıfı, (C
sınıfı ehliyetini yenileyenler için
|
(Yük ve yolcu taşımacılığının birlikte
yapıldığı raylı sistemlerde 3 yıl Raylı
|
3
|
M,B1,B,D1,C1,C ve F sınıfı) sürücü
|
Sistemler Elektrik-Elektronik Teknisyeni
|
belgesi istenecektir.
|
olarak çalışmış olmak şartı aranmaktadır)