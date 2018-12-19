TBMM Sözleşmeli Memur Alımı Yapacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı tarafından yayımlanan ilan ile 18 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. Başvurular 24 Aralık 2018 tarihinde başlayıp 11 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. TBMM Sözleşmeli personel alım ilanı ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Yayımlanan ilanda "Kurumumuzda istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 18 (on sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) resmi internet sitesinde yayımlanmış olan personel alım ilanına göre farklı pozisyonlarda toplamda 18 kişilik boş kadro ile sözleşmeli olarak personel alımı yapacağını belirtti. Buna göre TBMM tarafından yayımlanan ilana göre, adaylardan KPSS puan şartı ve YDS puan şartı arayacak.

Buna göre TBMM, Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonunda 9 kişi, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonunda 3 kişi, Sistem Uzmanı pozisyonunda 1 kişi, Kıdemli Sistem Uzmanı pozisyonunda 1 kişi, Siber Güvenlik Uzmanında 2 kişi ve Network Uzanı pozisyonunda 2 kişi olmak üzere sözleşmeli olarak 18 Bilişim Personeli alınacak.

BAŞVURU İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak, Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Her pozisyon için ayrca özel şartlar yer almaktadır. Özel Şartları öğrenmek için aşağıdaki başvuru kılavunuzunu detaylıca inceleyebilirsiniz.

TBMM Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Başvuru Kılavuzu